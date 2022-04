Matteo Ranieri e Valeria Cerdone spiazzano dopo Uomini e Donne: evoluzione e baci bollenti

Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, è poi tornato nello studio di Uomini e Donne come tronista.

Il ragazzo ligure arriva alla scelta con due corteggiatrici: Federica e Valeria.

La prima si trovava nel parterre femminile da più tempo, anche se una volta aveva abbandonato il programma e Matteo l’ha poi riportata nello studio, mentre Valeria si trovava a Uomini e Donne da poco più di un mese.

Nonostante il poco tempo per conoscersi, per Matteo e Valeria è stato un colpo di fulmine. Infatti, il tronista ligure decide proprio di uscire dal programma con quest’ultima.

Ma scopriamo come stanno andando le cose alla nuova coppia di Uomini e Donne. Arriva lo scatto bollente e le dediche d’amore!

Matteo e Valeria spiazzano dopo Uomini e Donne: evoluzione bollente!

Matteo e Valeria sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne una settimana fa.

Federica, la non scelta, è rimasta pietrificata quando ha scoperto di non essere riuscita a conquistare il cuore del tronista. Il suo atteggiamento ha fatto molto discutere sia fuori che dentro lo studio di Cinecittà e arriva la clamorosa mazzata.

Matteo e Valeria, nonostante questa piccola discussione iniziale avuta con l’altra corteggiatrice, adesso sono contenti e spensierati.

Hanno passato i loro primi giorni a Roma e subito aggiornano i loro profili social con scatti bollenti e dediche d’amore.

La notte in albergo, poi la colazione, le passeggiate mano nella mano lungo il Tevere, l’aperitivo con l’altra corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, il pranzo a base di carbonara e vino rosso. Addirittura, hanno trovato il tempo anche per una diretta per i loro fan.

E’ tutto così romantico che fa sognare anche noi! Ma sono le loro foto che fanno impazzire il web.

In uno scatto, Matteo a torso nudo abbraccia e bacia sul collo appassionatamente la bella Valeria con un pigiamino di seta sul terrazzino dell’albergo dove hanno pernottato. Nell’altro una foto allo specchio del bagno dove Ranieri ha lo stesso “outfit” e bacia in fronte l’ex corteggiatrice che indossa una camicetta bianca.

Sono proprio inseparabili.

La distanza, però, gioca dei brutti scherzi e la coppia si trova già divisa. Lei deve tornare a Napoli, mentre Matteo a Genova entrambi per motivi di lavoro. Prima di partire, però, trovano il tempo per rispondere a qualche domanda.

Mentre una coppia di Uomini e Donne rivela i dettagli gli intimi, abbiamo scoperto che il tronista è il più geloso della coppia e che hanno già deciso di partire per un viaggio insieme. Due cocorite.

Non mancano neppure le dediche romantiche. La prima a scrivere e a postare sul suo profilo Instagram parole d’amore è Valeria.

“Inaspettato come due occhi che si incrociano per la prima volta e non hanno più voglia di staccarsi. Inaspettato, come due mani che si toccano e vanno ad incastro, inaspettato come le farfalle nello stomaco in cui non credevi più dopo quel primo bacio, inaspettato, rendersi conto di quante emozioni si possono provare con un animo affine al nostro, indipendentemente da quanto tempo ci si conosce. Io e te” dedica la ragazza al suo amore.

L’ex Uomini e Donne, invece, trova le parole da un libro che sta leggendo. “Giravo il mio sguardo verso il vostro, mio caro amore, per leggervi il mio stesso pensiero: mi tuffavo nei vostri occhi così belli, così bizzarri e dolci, nei vostri occhi verdi, abitati dal capriccio e ispirati alla Luna“: una frase perfetta per il viso così bello della sua fidanzata.

Insomma, Matteo e Valeria sono contentissimi e la notte è stata bollente. L’avventura a Uomini e Donne si è conclusa, ma la passione sugellata da una serata insieme riscalda i cuori. La distanza li rafforzerà e quando si rincontrarono saranno ancora più innamorati di prima!