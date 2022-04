Pesante attacco contro Lory Del Santo: scontro di fuoco all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è iniziata da sole due settimane e gli animi sono già bollenti. La fame e i mosquitos non aiutano i temperamenti forti dei nostri naufraghi che sono nervosi e indomabili.

Lory Del Santo viene accusata durante la diretta del reality show da una concorrente che non ha preso affatto bene la nomination. La tensione in Palapa è palpabile e il nervoso permane anche nei giorni seguenti.

Un fuori onda mostra tutto lo scontro di fuoco all’Isola dei Famosi e un pesante attacco viene mostrato e riferito a Lory Del Santo. Scopriamo insieme quanto è accaduto

Pesante attacco contro Lory Del Santo all’Isola dei Famosi: “Non ti è servito a niente“

Partiamo dall’inizio. Nicolas Vaporidis era il leader della puntata di lunedì scorso dell’Isola dei Famosi insieme all’altra naufraga Estefania.

L’attore si prende la responsabilità di nominare chi mandare al televoto e vota per la coppia formata da Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni perché ritenuti molto forti.

La puntata di giovedì parte proprio da quel momento, perché questa scelta ha fatto molto discutere, soprattutto per Laura. Quest’ultima sapeva che Nicolas avrebbe votato Lory Del Santo, per poi rimanere stupita sentendo il suo nome.

Ha poi scoperto che l’attrice è andata a sussurrare all’orecchio di Vaporidis di mandare al televoto proprio loro.

Mentre Edoardo Tavassi annienta la sorella, la Maddaloni si arrabbia notevolmente durante il fuori onda e mette nel mezzo anche l’inviato Alvin in Palapa.

“Adesso voi tirare fuori le p***e, coraggio, di dire cosa vi dice Lory. Si, però lo dovete dire chiaro. Alvin senti che dice ora? Prima in onda negava e adesso ammette” urla furiosa Laura e continua: “Io la parte della pazza bugiarda non la faccio, ve lo dico adesso. Ora dice che lo ha fatto, è andata dagli altri a nominarci”.

“Blind è un ragazzo di 20 anni, non si mette a dire cavolate. Però anche voi altri in diretta dovete avere gli attributi di dire tutto. Non posso accettare, che lei mi volesse votare ok, ma queste cose che va in giro a fare ciu ciu ciu, no. Ma che gioco è?! Accetto di essere in nomination, ma non il modo in cui ci sono finita” continua e conclude la moglie di Clemente Russo: “Tutti mi avevano detto che Nicola era stato condizionato da Lory Del Santo a nominarmi“.

In un momento seguente, Ilary Blasi vede che la faccia dei due nominati che hanno perso la votazione era abbacchiata e torva. Alche la conduttrice domanda alla sorella di Clemente, presente in studio, quale fosse il motivo. La donna rivela che Laura è una buona amica, ma quando viene tradita ci rimane malissimo e per questo finisce per attaccare. La delusione della naufraga è tanta, ma non finisce qui.

Arriva il pesante attacco a Lory Del Santo da parte della Maddaloni. Quest’ultima affonda il colpo con una frase molto ambigua. “Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente” grida Laura nei confronti dell’attrice. Che sia riferito al suo passato o alle sue due settimane sull‘Isola?

Clemente, dopo aver sentito questa frase, urta la gamba della moglie come a volerle dire: “Adesso smettila“, ma il pubblico attento non perde il dettaglio.

Sui social tutti criticano duramente il comportamento di Laura, soprattutto per la frase detta nei confronti della Del Santo.

“Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente”. Questa è l’eleganza di Laura Maddaloni nei confronti di Lory e della sua tragica storia. #ISOLA@ISOLADEIFAMOSI @VLADILUXURIA @NICOSAVI — LadyDa.👑 (@_LadyDa) APRIL 1, 2022

Laura Maddaloni se l’è legata al dito e affonda il pesante attacco su Lory Del Santo. La naufraga ammette poi di aver detto a Nicolas di non votarla, ma l’attore ha una mente pensante per poter decidere autonomamente.

E’ scontro all’Isola dei Famosi e la moglie di Clemente Russo dovrà recuperare punti dopo questo terribile scivolone