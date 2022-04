Lulù Selassiè, primo tweet e grande annuncio su Manuel: web impazzito

Lulù Selassiè scrive i primi tweet e si lascia andare ad un grande annuncio riguardante anche Manuel Bortuzzo scatenando l’entusiasmo del web.

Dopo aver creato il profilo Twitter, a distanza di diversi giorni, Lulù Selassiè ha deciso di scatenare l’entusiasmo dei suoi fan scrivendo i primi tweet. Con il primo ha ringraziato tutti i fan che l’hanno sostenuta durante la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip aspettandola, con pazienza, anche su Twitter e con il secondo ha coinvolto il fidanzato Manuel Bortuzzo svelando il motivo per il quale non sono presenti sui social e lasciandosi andare ad un grande annuncio.

Uscita dalla casa del Grande Fratello vip dopo sei mesi, Lulù ha scelto di trascorrere le prime settimane dedicandosi totalmente alla sua famiglia e al fidanzato Manuel Bortuzzo da cui è rimasta lontana più di cinquanta giorni. Con un tweet, però, ha annunciato importanti novità in arrivo scatenando l’entusiasmo di tutti i suoi fan.

Lulù Selassiè, i primi tweet, l’inedita foto del fidanzato Manuel Bortuzzo e il grande annuncio

Nella tarda serata di ieri, Lulù Selassiè, reduce da una domenica trascorsa in un posto speciale con il suo Manuel, è sbarcata ufficialmente su Twitter scrivendo i primi tweet che i suoi followers aspettavano con andia.

“Grazie a tutti per avermi tanto atteso qui su Twitter. Vi amo, farò diretta nei prossimi giorni e post su The Gram usciranno scatti pazzeschi e non vedo l’ora di farveli vedere. Vi leggo sempre, mi sto solo riprendendo e mettendo sotto con il lavoro per voi”, ha scritto Lulù sta trascorrendo la maggior parte del tempo nella casa in cui convive con Manuel.

Pubblicando la foto che vedete qui in alto, invece, ha scritto: “Il mio baby e io abbiamo tanti progetti e nei prossimi giorni e soprattutto settimane vedrete tante cose emozionati. Vi amo grazie della pazienza. Finalmente ci stiamo godendo il nostro amore”.

Tanti, dunque, i progetti di coppia e professionali a cui si stanno dedicano Lulù e Manuel. La principessa etiope ha scelto di far parte della stessa agenzia del fidanzato che ha ripreso ufficialmente gli allenamenti. Tra un impegno e l’altro, i due riescono sempre a stare insieme e a regalare qualche momento della loro quotidianità ai fan come il video che vedete qui in basso e che è stato pubblicato da Lulù tra le storie del suo profilo Instagram.

Insieme in auto, hanno dato il buongiorno ai fan prima di dedicarsi ai rispettivi impegni. L’amore che ha travolto Lulù e Manuel al Grande Fratello Vip, dunque, continua a gonfie vele.