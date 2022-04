Uomini e Donne non ne sbaglia una, anche perché i nomi Riccardo e Ida fanno tornare in mente ricordi del passato. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, oppure si tratta dell’ennesimo scontro all’ultima parola? Vediamo cos’è successo tra i due.

Senza dubbio, Ida e Riccardo hanno regalato grandi emozioni, ma anche dispiaceri, al fedelissimo pubblico che non perde un solo appuntamento di Uomini e Donne. Il dating show più amato di sempre è al centro del ciclone a causa degli ultimi eventi di cui sono protagonisti gli ex concorrenti in questione. Le dinamiche sono state ravvivate da nuovi intrecci, ecco quanto accaduto in studio.

Con loro due Uomini e Donne non avrà mai una fine! Della stessa solfa di Gemma Galgani, il duo composto da Riccardo Guarnieri e Ida Platano è sempre al centro di discussioni e scontri. L’amore tra i due ha regalato grandi emozioni, ma alla fine qualcosa è andato storto, e hanno dato fine alla loro storia. Nel corso del tempo, si sono sempre scambiati e scagliati qualche frecciatina, anche adesso.

Le ultime news li riguardano, infatti i fan della coppia e del dating show non possono fare a meno di seguire l’ultimo inaspettato colpo di scena. Ecco le ultime novità sul loro conto.

La notizia ha lasciato di stucco i fan, anche perché la reazione di Ida ha lasciato il pubblico senza parole.

Uomini e Donne, Riccardo e Ida: ritorno o scontro?

Ebbene, il format di canale 5 ci regala sempre delle emozioni. L’ultimo colpo di scena è una vera mazzata che arriva dopo la scelta, un’altra notizia clamorosa che ha sconvolto il pubblico. Come se non bastasse, le news fioccano, anche perché quando si parla di sentimenti e delle freccia di Cupido, c’è sempre qualcosa di inaspettato. Uomini e Donne ha fatto conoscere Riccardo e Ida, poi separati, e adesso tornano al centro delle scene.

Riccardo torna in studio e commette un gesto che scatena la reazione di Ida. Siete davvero pronti per conoscere l’ultima novità? Tutto accade quando dopo tanti tira e molla, i due si dicono addio. Fin qui ci siamo, come anche siamo a conoscenza della sofferenza provata dalla donna per la separazione. Anche perché lui ha poi frequentato Roberta di Padua un’altra concorrente con la quale è finita allo stesso modo della Platano.

Poi cos’è accaduto? Lui torna in studio, le emozioni fanno venire un nodo in gola a Ida, e si lasciano andare ad un ballo di coppia. Ritorno di fiamma? Assolutamente no, perché lui già frequenta un’altra donna.

Quello che è accaduto è stato un bellissimo incontro nel quale sono riaffiorati i ricordi di due persone che si sono volute bene, niente di più. Specialmente perché Ida ha sofferto, e dopo aver vissuto questo dolore, deve continuare il percorso di rinascita. Queste le parole della conduttrice, Maria De Filippi:

“Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”

Insomma, si tratta di parole importanti, alle quali non possiamo che fare un grosso in bocca al lupo alla donna nel suo percorso. Tra le notizie del format, sono fresche le news su Matteo Ranieri e Valeria Cardone la nuovissima coppia, le quali hanno sbalordito tutti in studio.

Quindi, non perdiamo i prossimi aggiornamenti, poiché la situazione tra i due ex non finirà qui, sicuramente ci saranno altri risolti imperdibili.