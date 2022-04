Test come mangi: piano o veloce? La risposta rivela chi sei veramente

Mangi velocemente o piano? La risposta a questo test rivela chi sei veramente

Ognuno di noi ha i propri gusti in generale, ma soprattutto per quello che riguarda il cibo. Anche il modo e la velocità con cui mangi rivela aspetti nascosti della tua personalità.

C’è chi mangia velocemente per sentirsi la pancia piena il prima possibile e chi si gusta ogni boccone assaporandone ogni ingrediente.

I nutrizionisti suggeriscono di mangiare lentamente per favorire la digestione e soprattutto per non saziarsi più del dovuto.

Con il test del come mangi puoi scoprire un lato del tuo carattere ancora nascosto. Dovrai solamente dirci se assapori il cibo velocemente o meno e la risposta verrà da se.

Iniziamo a scoprirci!

Test come mangi: dimmi sei mangi piano o veloce e scopri chi sei

Nel test su come mangi hai di fronte a te due possibilità. Immaginati nel momento in cui ti siedi a tavola: assapori il cibo lentamente o divori tutto ciò che ti capita a freno con fretta?

La risposta rivelerà un lato ancora nascosto della tua personalità.

Se ti piace fare test, fai anche il test della casa.

Divertiamoci insieme!

1) Mangi lentamente

Sei una persona calma e tranquilla. Non ami la fretta e l’ansia. Come con il cibo, anche nella vita vuoi gustarti tutto boccone per boccone assaporandone tutte le sfumature e le emozioni.

Quando sei a lavoro sei piuttosto lenta, ma porti a termine tutti gli obbiettivi prefissati. Sei pignola, perfezionista e tutto deve essere sotto controllo.

Il tuo motto è: “Chi va piano, va sano e va lontano“.

Prova anche il test degli elefanti.

Delle volte, ti chiudi in te stessa alzando muri insormontabili. Facendo ciò finisci per non essere più te stesso modificandoti rispetto a chi ti trovi davanti.

Questa è una corazza difensiva, perché hai delle difficoltà nel fidarti.

Lasciati andare a rivelati piano piano, così sarai sempre in tempo a chiudere i rapporti, ma almeno ci avrai provato.

2) Mangi velocemente

Sei una persona che mangia velocemente allora vuoi tutto e subito. Nella vita vai veloce come un corridore allo scatto finale.

Anche nel lavoro, vai lesto e veloce, perché odi procrastinare. Preferisci fare tutto senza doverci più pensare. Finendo di lavorare velocemente, hai più tempo per i tuoi divertimenti e per i tuoi amici.

Fai le cose con lena e tanta gioia.

Sei un tipo un po’ rancoroso, ma prendi i tuoi obbiettivi con impegno portandoli a termine. Anche se qualcuno ti fa un torto, se avete fatto una promessa stai certo che tu la porterai a termine.

Hai un animo sincero e se dici una cosa la fai. Odi le bugie e le scorciatoie. Se scopri un bugiardo, volti le spalle e cambi strada, perché tu sei terribilmente onesto