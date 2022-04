Uomini e Donne puntata 05/04/22, Armando abbandona lo studio: il motivo è assurdo

A Uomini e Donne è andata in onda la furia di Armando Incarnato che ha scelto di abbandonare gli studi Elios di Roma.

Uomini e Donne sa bene come tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo e per questo motivo la puntata di oggi è iniziata con al centro studio uno dei cavalieri più discussi di sempre: Armando Incarnato.

Quest’ultimo, da un mese a questa parte, sta frequentando la dama Aneta ma entrambi non hanno alcuna intenzione di proseguire con la loro conoscenza. Il motivo? Lei sente di far parte di un harem in quanto lui stava iniziando a frequentare altre signore.

Lui, invece, ritiene di essere stato fin troppo paziente nei suoi confronti in quanto in un mese di conoscenza lei non ha voluto nemmeno stringergli la mano e non si sarebbe informata in merito al rapporto con sua figlia, mentre le altre donne sarebbero state molto attente da questo punto di vista.

La sua versione dei fatti però non convince affatto i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che lanciano una pesante accusa nei suoi confronti.

Armando Incarnato abbandona furioso gli studi di Uomini e Donne

I due opinionisti di Uomini e Donne, tra l’altro ieri Tina ha fatto perdere le staffe a Maria De Filippi, accusano il cavaliere di essere interessato a conoscere una donna ma soltanto al centro studio in quanto la scena che presentato oggi si presenterebbe ogni volta.

Tant’è che interviene anche Alessandro Vicinanza che decide di levarsi qualche sassolino dalla scarpa accusandolo di aver soltanto giocato con Aneta in quanto lei non aveva mai fatto mistero di avere i suoi tempi per lasciarsi andare ad un tipo di approccio più fisico. Armando Incarnato replica affermando che Alessandro non è nella posizione di criticarlo in quanto avrebbe preso in giro Ida Platano, ma lui gli ha fatto notare che si è messo in gioco fino in fondo.

Gli attacchi degli opinionisti non cessano nei suoi confronti e per questo motivo Armando decide di abbandonare gli studi Elios perchè offeso dalle loro parole. La puntata va avanti con i protagonisti del Trono Classico che proseguono le loro conoscenze con i corteggiatori.