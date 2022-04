Isola dei Famosi daytime 05/04/22, naufraga sbotta dopo la diretta: l’accusa è durissima

All’Isola dei Famosi la concorrente di Ilary Blasi ha perso la calma subito dopo la diretta su canale 5. L’accusa fatta alla sua ex compagna di viaggio è durissima.

L’Isola dei Famosi è tornato in onda con un nuovo appuntamento del suo daytime in compagnia di Alvin e di tutti i naufraghi di quest’edizione che ieri hanno sostenuto una nuova puntata con Ilary Blasi. Senza dimenticare, elemento molto importante, che abbiamo assistito alla seconda eliminazione ufficiale di quest’anno ed una nuova coppia ha dovuto lasciare l’Isola delle coppie per approdare a Playa Sgamada.

Ma non perdiamo altro tempo e vediamo che cosa la produzione vuole mostrarci durante il corso di questo nuovo appuntamento del daytime dell’Isola dei Famosi perché Alvin, l’inviato di quest’edizione, è pronto a raccontarci ogni cosa nel minimo dettaglio di quello che non siamo riuscito a cogliere durante la scorsa diretta.

Roberta Morise sbotta dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi: l’accusa a Lory Del Santo

Floriana Secondi è ritornata in gara insieme a Clemente Russo. La naufraga sembra essere al settimo cielo e non solo per questo ritorno nell’Isola principale, dove potrebbe esserci la prima squalifica di quest’edizione, ma anche per essere in squadra con lo sportivo in quanto le sembra la persona giusta con cui poter proseguire questo percorso in coppia.

Chi non sembra essere molto felice è Roberta Morise che insieme a Blind è stata eliminata dal televoto in quanto il pubblico ha preferito salvare Lory Del Santo e Marco Cuculo. Secondo la naufraga questo è stato un risvolto ingiusto poichè ritiene che la sua rivela abbia giocato per tutto il tempo recitando un personaggio all’Isola dei Famosi mentre lei sarebbe stata sempre onesta e sincera.

Periodo non proprio roseo anche per Laura Maddaloni che inizia a sentire la mancanza delle sue tre bambine, nonostante loro le abbiano consigliato di proseguire con il suo percorso nel programma per arrivare fino in fondo e vincere. Riuscirà a realizzare la promessa che ha fatto loro prima di partire per quest’esperienza del tutto nuova per lei? Staremo a vedere come si evolverà il suo percorso ora che gioca in solitaria senza suo marito Clemente Russo.