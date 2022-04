Signorini vuota il sacco sul Grande Fratello Vip: chi non sente più

E’ passato più di un mese dalla fine del “Grande Fratello Vip” e Alfonso Signorini racconta cosa è successo nelle settimane successive al termine del reality



Anche questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai andata in archivio. La finale del reality di Canale 5 ha eletto Jessica come grande vincitrice, ma ovviamente anche tanti altri “vipponi” sono usciti dalla casa come grandi protagonisti indiscussi. E ancora si parla tanto di lavoro. Alcuni personaggi hanno lasciato il segno, ma sullo sfondo resta sempre lui: il grande deus ex machina, il conduttore Alfonso Signorini.

Il pubblico, dopo qualche settimana dalla fine del programma, ha una grande curiosità: quella di sapere che fine hanno fatto alcuni concorrenti, ma anche sapere se lui, Alfonso, continua ad avere rapporti con loro. E proprio su questo aspetto ha deciso di rispondere il giornalista, che su Instagram si è intrattenuto con i suoi follower, che erano parecchio curiosi. “Soleil? Non c’è nessun rapporto con lei, purtroppo”, ha risposto Signorini: facendo capire di esserci rimasto male.

Grande Fratello Vip, Signorini svela i suoi attuali rapporti con alcuni concorrenti

E poi sull’immancabile Alex Belli, vero mattatore di questa edizione: “Non mi manca… e anche se fosse significa che avrei qualche problemino da risolvere”. Insomma, il conduttore senza veli risponde a tutte le domande. E senza troppi giri di parole, fa capire che è rimasto in buoni rapporti con le “princess”, Jessica, Lulù e Clarissa. “Non mi mancano affatto le tre sorelle – ha risposto – perché le sento spesso“. Insomma, è chiaro che il buon Alfonso ama essere cercato dai “suoi” vipponi anche dopo la fine del programma.

Un modo, in effetti, per capire se i rapporti sono dovuti soltanto a interessi lavorativi o c’è qualcosa di più. E poi c’è un’altra confessione che non può passare inosservata. “Chi inviterò nella prossima edizione? Fosse per me prenderei solo personaggi non famosi – ha detto – ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me lo farei solo “nip”... che sia un segnale di delusione verso il comportamento di qualche vippone?