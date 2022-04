Soleil Sorge dopo la Pupa e il Secchione viene allo scoperto: ora l’ha perdonata

Soleil Sorge dopo la Pupa e il Secchione Show ha deciso di venire allo scoperto, rivelando che tra loro è tutto risolto per il meglio.

Soleil Sorge si sta godendo il suo meritato successo dopo la lunga partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, mentre ora è stata scelta da Barbara d’Urso per ricoprire il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione.

La Sorge, infatti, martedì, puntuale come sempre, su Italia 1 ha commentato le performance dei protagonisti dello show di Italia 1 per poi stupire tutti i suoi fedeli sostenitori e non per quanto riguarda una delle scelte intraprese in quel momento, ma molto prima.

Gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di notare un nuovo scatto della loro beniamina in cui compare al fianco della sua storica nemica di qualche anno fa. In un primo momento, inutile negarlo, questo scatto ha lasciato di stucco stando però a significare che tra le due non c’è più alcun rancore.

Soleil Sorge ha “perdonato” la sua storica rivale? Ecco lo scatto che sta facendo discutere il web.

Soleil Sorge, pace fatta con Lei: dopo anni la foto insieme

Soleil Sorge, che di recente ha deciso di vuotare il sacco svelando tutto ciò che non ha mai detto prima, è comparsa in questa foto che vedete qui in alto. Una foto normale in cui partecipa ad un pranzo con alcuni amici e non c’è assolutamente nulla di male in tutto questo, ma avete riconosciuto la ragazza che compare insieme a lei nella foto?

La ragazza in questione è Giulia Latini che ha preso parte a Uomini e Donne proprio quando la Sorge ricopriva il ruolo di corteggiatrici. Le due erano rivali e si contendevano il cuore di Luca Onestini.

Durante quel periodo le due sono state protagoniste di numerosi scontri fin quando l’ex tronista non scelse di iniziare una relazione con Soleil. Relazione terminata qualche mese dopo quando lui scelse di partecipare al Grande Fratello Vip e lei di iniziare una frequentazione e successiva storia con l’ex collega di lui Marco Cartasgna.

A giudicare da questa foto, sembrerebbe che tra Soleil Sorge e Giulia Latini sia tutto chiarito e che l’antica rivalità sia terminata da diverso tempo.