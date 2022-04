Pechino Express 2022: Costantino Della Gherardesca assente? Arriva proprio lui!

Il viaggio di Pechino Express 2022 si fa sempre più movimentato: questa sera è in arrivo la quinta puntata con molte novità e cambiamenti

Manca poco alla nuova puntata di Pechino Express. Come sempre, appuntamento per la quinta serata in compagnia dei viaggiatori “vip”, che da questa stagione sono approdati su Sky. E per questa sera le sorprese sono tante: anzi, ci saranno anche importanti cambiamenti. Tra questi è l’irruente ingresso dell’ormai celebre Enzo Miccio, già partecipante alla scorsa edizione. Il noto weddin planner, infatti, è pronto a tornare in una veste tutta nuova. A quanto pare, già a partire da questa sera, Miccio dovrebbe sostituire Costantino Della Gherardesca alla conduzione del programma.

Ebbene sì, il motivo è da ricercarsi nell’impegno del nobile, che per un periodo vestirà i panni del concorrente. Tutto lascia pensare a una situazione temporanea, ma non c’è nulla di certo. A quanto pare, quindi, vedremo Miccio in conduzione Costantino zaino in spalla a fare il concorrente insieme al suo amico Max Giusti. Chi conosce bene il programma sa che non sarà un inedito vedere Costantino in gara. Infatti, il debutto di Della Gherardesca nel gioco avvenne proprio come concorrente nella lontana prima edizione.

Pechino Express, due grosse novità nella quinta puntata

E la curiosità è che il nobile partecipò con il nipote… un certo Barù, che oggi è diventato altrettanto famoso dopo il Grande Fratello. Scambio di posizioni, quindi, con Miccio (che arrivò secondo lo scorso anno) che prenderà il posto di Costantino. Insomma, sarà una puntata sicuramente interessante e ricca di colpi di scena. Per il conduttore originale anche una brutta caduta con un lieve infortunio e qualche problematica che dovrebbe aver superato.

A questo punto non si esclude che Costantino si defili (sempre pro tempore) anche come concorrente, proprio a causa dell’infortunio. In ogni caso ne sapremo di più nell’attesa puntata di questa sera, con i concorrenti ancora in viaggio sulla Rotta dei Sultani. Fino ad ora, i concorrenti hanno attraversato la Turchia, dalla Cappadocia all’Anatolia, passando per Istanbul e i suoi dintorni. Siamo, di fatto, a metà itinerario e un’altra novità di questa sera è che non ci sarà la prova immunità.