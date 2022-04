Belen Rodriguez non l’aveva mai detto prima: dopo anni svela la verità

Belen Rodriguez non l’aveva mai raccontato prima di questo momento. Ora, dopo anni, ha deciso di svelare tutta la verità.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio uno dei personaggi più chiacchierati ed amati dal popolo della rete. Non è difficile capire il motivo del suo successo, la conduttrice de Le Iene oltre ad essere bellissima è ance molto schietta e sincera e queste doti hanno subito fatto breccia nel loro cuore.

Negli scorsi giorni, la Rodriguez è stata ospite, insieme a sua sorella Cecilia, di Silvia Toffanin a Verissimo dove tra una confessione e l’altra ha ammesso di essere una donna un po’ gelosa, ma non solo. Belen ha raccontato che in alcuni momenti ha perso un po’ le staffe con i suoi ex fidanzati da lasciarsi andare ad alcuni scivoloni.

Qualche esempio? La Rodriguez ha fatto riferimento ad un episodio specifico con Fabrizio Corona che ha diviso come non mai gli utenti della rete, ecco per quale motivo.

Belen Rodriguez svela un retroscena che non ti aspetti su Fabrizio Corona

Belen Rodriguez, che durante il corso della stessa intervista ha rivelato una curiosità su Stefano De Martino, ha rivelato che in un’occasione in cui Fabrizio Corona ne aveva fatta una delle sue, lei ha perso la calma e si è lasciata andare ad un gesto di rabbia.

“Io invece ho lanciato un grosso cactus e l’ho centrato davvero“ ha esordito a bruciapelo la conduttrice de Le Iene nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. “Lui non mi faceva uscire dalla stanza e io volevo andare via“ ha poi proseguito, raccontando maggiori dettagli su quanto accaduto.

“Lui me ne aveva combinata un’altra delle sue e non mi lasciava uscire. La prima cosa a portata di mano era un cactus” ha poi proseguito stupendo la conduttrice di Verissimo. “Non ti dico, per spinzettarlo c’ho messo una giornata. Però se lo meritava per quello che mi aveva fatto” ha poi concluso.

Belen Rodriguez ha svelato un inedito retroscena su Fabrizio Corona di cui non aveva mai parlato prima di questo momento, stupendo come soltanto lei sa fare i suoi fedeli sostenitori.