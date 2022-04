Don Matteo 13 anticipazioni: ansia per Anna, il piano di Cecchini

Questa sera sarà trasmessa su Rai 1 la seconda delle dieci puntate previste dell’amatissima fiction tv italiana “Don Matteo”. Le anticipazioni

Un altro giovedì è arrivato, e puntuale torna l’appuntamento con la fiction più amata, Don Matteo. La prima puntata è andata benissimo, confermando in pieno i grandi ascolti che sono tipici di questa serie. Siamo andati oltre i 6 milioni di telespettatori e uno share “mostruoso” con ben il 30%. Una conferma che la fiction ha ritrovato subito la solita formula vincente. Adesso l’attesa è per il grande passaggio di testimone tra i due protagonisti. Raoul Bova sostituirà lo storico protagonista Terence Hill, che dà il nome alla serie. Tuttavia c’è ancora tempo, visto che il passaggio di consegne avverrà soltanto alla quinta puntata.

Si comincerà con il maresciallo Cecchini avrà timore che Anna possa fare qualcosa di pericoloso verso lei stessa. Il problema è la sofferenza per Sergio, e per la ragazza sarà organizzato un supporto per non lasciarla sola. Tutto poi si chiarirà con un equivoco, ma il capitano e il pm si riavvicineranno e comincerà un nuovo discorso. Il titolo del secondo episodio si chiamerà “Amore e rabbia”, e intanto a Spoleto sarà ritrovato il corpo di un avvocato. Gli inquirenti proveranno a fare chiarezza su quanto accaduto.

Don Matteo, paura per una protagonista della famosa fiction

Intanto Don Matteo conoscerà un ragazzo di nome Federico, che si verrà poi a sapere che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio. Invece Nardi si dividerà tra il capitano Oliveri e Valentina, che è la figlia del colonnello Anceschi. Lei troverà un punto di riferimento importante nel maresciallo Cecchini. La sofferenza di Anna riguarda la sua delusione perché Sergio non l’ha più cercata. Ma su questa vicenda arriveranno molti fraintendimenti che terranno alto l’interesse del pubblico anche per questa puntata.

Sbirciando il trailer di questa puntata, si vede come Cecchini dirà a Don Matteo che Anna ha tentato il suicidio. Una notizia che scuoterà l’ambiente. Tuttavia, la donna si preoccuperà di precisare che non ha nessuna intenzione di togliersi la vita. Chiaramente, ci penserà Don Matteo a dirimere la situazione e provare a trovare una soluzione.