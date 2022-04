Ex Uomini e Donne spiffera tutto: cos’è successo davvero in studio

Ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne. A pochi giorni dalla scelta, l’ex amatissimo tronista ha rilasciato un’intervista

Ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, scegliendo la sua nuova fidanzata dopo un lungo corteggiamento. Sono passati pochi giorni dalla sua scelta, e l’apprezzato tronista ha parlato del suo futuro e dei risvolti dietro all’epilogo del dating show di Maria De Filippi. La sua scelta è ricaduta su Valeria Cardone, ma non sono soltanto questi gli amori di Matteo Ranieri.

Il bilancio del suo percorso nella trasmissione, e a sorpresa tra i suoi grandi amori tiene anche i suoi due cani, Bruce e Tyler. Ranieri li considera come dei veri e propri figli. “Sono degli amici a quattro zampe per me molto preziosi – ha spiegato al magazine ufficiale della trasmissione – mi hanno fatto capire che non serve molto per essere felici. Bastano un bastone, uno zainetto in spalle e un bel sentiero per sentirsi felici e appagati”.

Uomini e Donne, l’ex tronista fa chiarezza sul suo vero amore

“Le mie domeniche spesso le trascorro così, con i miei cani. Mi hanno insegnato che nessuno va giudicato, loro non lo fanno mai e sono convinto che non lo farebbero nemmeno se potessero parlare. Per me loro sono un esempio di vita”. Matteo ha spiegato che questi due cagnolini gli hanno di fatto salvato la vita. “Ho sofferto la loro assenza quando ho lasciato casa per partecipare al programma – ha detto – è stato un dolore e mi mancava la loro routine. Sono loro i miei confidenti e mi salvano quando sono triste e malinconico”.

Parole molto belle ed emozionanti che indicano la grande sensibilità del tronista. Ha poi spiegato che avere uno dei suoi due cani a Roma lo ha atiutato molto. Insomma, i suoi amici a quattro zampe sono davvero indispensabili nella sua vita.