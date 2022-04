Quale occhi ti attirano maggiormente? Rispondi al test e scopri la tua età mentale

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima“, ma questa anima a quale età corrisponde?

Quando parliamo con qualcuno, dopo aver scoperto la loro età, possiamo rimanere sorpresi. Magari pensavamo di star parlando con una persona più grande di noi e poi scopriamo che ha molti meno anni rispetto a noi.

L’età è solo una questione anagrafica, perché molto di più si nasconde dentro di noi. Con il test degli occhi puoi scoprire quanti anni ha la tua mente. Ti basterà fare una semplice scelta e scoprirai molto di più su te stesso e sulla tua maturità.

Iniziamo a scegliere!

Test degli occhi: dimmi quali ti attirano maggiormente e scopri la tua età mentale

In questo test degli occhi ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quelli che più ti attirano e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire quale è la tua età mentale.

Scopriamo insieme!

1) Uno

Questa scelta ci rivela che la tua età mentale corrisponde esattamente alla tua età anagrafica.

Sei una persona equilibrata e mente e corpo sono perfettamente connesse. Continua così e andranno sempre di pari passo.

2) Due

Il tuo cervello è più giovane rispetto alla tua età anagrafica. Nonostante gli anni che passano, tu mantieni sempre il tuo modo di fare un po’ ingenuo e bambinesco.

Sogni ad occhi aperti e la tua mente vaga in mondi fantastici. Rimani così, perché quando siamo piccoli è tutto molto più bello e sempre diverso.

3) Tre

Se questa è la tua scelta, allora la tua età mentale passa per vari periodi. Sei una continua scoperta!

Ciò vuol dire che oscilli tra momenti di estrema giovinezza e altri in cui risulti più adulto rispetto alla tua vera età.

4) Quattro

Tu sei una persona veramente matura. Rispetto alla tua vera età, la tua mente ha almeno dieci anni di più.

Questo è sicuramente dato dal fatto che hai vissuto tantissime e diverse esperienze nel tuo passato. Ciò ti ha portato a maturare prima del dovuto.

5) Cinque

La tua età mentale è più elevata rispetto alla tua età anagrafica. Infatti, i tuoi amici ti ritengono il saggio del gruppo e quello che dà i consigli più affidabile.

Non ti preoccupare! Il fatto che sei più maturo rispetto ai tuoi coetanei non si manifesta attraverso il tuo aspetto, ma da come dialoghi e da come ti poni.

6) Sei

La tua scelta ci rivela che sei una persona più giovane a livello mentale rispetto all’età anagrafica. Sei un eterno Peter Pan che vola verso l’Isola che Non C’è.

Hai un animo responsabile, ma quando devi divertirti, ti lasci andare come un adolescente alle prime feste. Sei scatenato, coinvolgente, insomma, sei la vera anima della festa!