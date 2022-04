Tina Cipollari show nella puntata di Uomini e Donne del 7 aprile: l’opinionista punzecchia ancora Pinuccia e sorprende Gemma con un annuncio.

Un nuovo battibecco tra Tina Cipollari e Pinuccia apre la puntata di Uomini e Donne del 7 aprile. La bionda opinionista nota il mancato sorriso sul viso della dama che svela di non ridere più da cinque anni ovvero da quando è rimasta vedova. Tina Cipollari, stanca di discutere con i vari protagonisti del trono over, annuncia che dalla prossima stagione si occuperà personalmente della selezione delle dame e dei cavalieri.

“Per curiosità, chi salveresti?“, chiede Maria De Filippi. “Gemma perchè ho deciso di trovarle un amore. Stefania perchè mi è simpatica”, risponde la bionda opinionista che, poi, punzecchia ancora Pinuccia. “Non piange davvero. Lei piange per rabbia. A me dà fastidio che ogni volta va a dare fastidio ad Alessandro perchè lui non la vuole”, aggiunge ancora Tina. “Ha fatto la scuola di psicologia?“, chiede ironicamente Pinuccia. Maria De Filippi, poi, dà spazio ad altri protagonisti del trono over.

Uomini e Donne: la domanda sulla pensione scatena la bufera

Maria De Filippi chiama al centro dello studio di Uomini e Donne che ha visto il ritorno di Riccardo Guarnieri, il signor Bruno e la signora Vincenza. La dama afferma di essersi offesa nel momento in cui Bruno ha pensato che lei fosse interessata alla sua pensione. Vincenza spiega di aver fatto una domanda sulla pensione semplicemente per curiosità. “Bruno non sai a chi lasciare la pensione?”, chiede poi Tina scatenando le risate del parterre. “C’è Gemma che sarebbe pronta a sposarti“, scherza ancora la bionda opinionista mentre la Galgani puntualizza di non essere interessata.

Gemma contro cui si è scagliato un ex cavaliere, poi, svela di aver chiesto una nuova occasione a Franco dopo aver rivisto la puntata in studio. Un atteggiamento che fa infuriare Gianni Sperti il quale chiede a Gemma di avere più dignità. Franco, da parte sua, ribadisce di non essere interessato a riprendere la frequentazione.

Scintille, poi, tra Armando Incarnato e Diego Tavani. Quest’ultimo è uscito con Aneta, la dama a cui ha detto addio il cavaliere napoletano. Vedere Diego al centro dello studio con Aneta scatena la reazione di Armando convinto che quello di Diego non sia un vero interesse. A porre fine al battibecco è Aneta la quale spiega di stare bene con Diego in cui ha trovato una persona che riesce a farla ridere. “Questo, per me, è importantissimo perchè cerco sempre di reagire con leggerezza alle situazione”, conclude Aneta.