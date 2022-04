Uomini e Donne puntata 06/04/22: torna Riccardo Guarnieri, choc con Ida

Riccardo Guarnieri è tornato nella puntata di Uomini e Donne del 6 aprile: la reazione sconvolgente di Ida Platano in studio.

Pinuccia apre la nuova puntata di Uomini e Donne con una sfilata e un regalo per Tina Cipollari. La dama del trono over entra in studio con un dono per la bionda opinionista ovvero un sacchetto di riso con un biglietto sul quale c’è scritto “il riso abbonda sulla bocca degli stolti”. Un biglietto che scatena la dura reazione di Tina Cipollari. “Sei una persona cattiva”, sbotta Tina.

“Non hai capito il significato. Con il riso puoi fare un risotto con i tuoi figli“, spiega Pinuccia. “Il riso lo accetto volentieri, il resto no perchè ho capito benissimo quello che volevi dire“, replica Tina che non accetta la decisione di Pinuccia di sedersi nuovamente al centro dello studio per parlare con Alessandro. “Non è bello quello che hai scritto a Tina”, sottolinea il cavaliere. Alessandro chiede a Pinuccia di chiedere scusa a Tina per aver tirato in ballo la madre. “Ma non l’ha fatto apposta”, sottolinea Maria scatenando la reazione della Cipollari. “Ma anche tu Maria. Ma pensate che questa donna sia così ingenua?”, chiede Tina che non tollera l’atteggiamento di Pinuccia.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: colpo di scena a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri torna in studio accolto dallo stupore del parterre, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Sono a casa in cassa integrazione. Nessuna fidanzata. Mi ritengo un eterno incompreso o forse con gli anni si diventa più esigente”, spiega il cavaliere che poi saluta Ida Platano a cui la redazione aveva già annunciato il suo ritorno e che avrebbe avuto una reazione che non è passata inosservata.

“Mi sono un po’ agitata”, ammette Ida. “Ho sentito parlare di me. Hai parlato di un grande amore, ma pi hai aggiunto parlando di tappetino e zerbino. Non hai mai parlato in modo positivo di questo amore”, replica Riccardo. “Non ho parlato male di te”, sottolinea Ida non nascondendo l’emozione del momento.

Guarnieri, poi, si rivolte anche a Maria De Filippi: “Una volta hai detto che Ida è andata dietro ad una persona che non la filava per un anno. E’ quello che pensi?”, chiede il cavaliere pugliese. “Penso che tra i due chi ci teneva di più fosse lei”, ammette la conduttrice.

“E’ brutto sentirti dire che io non ti abbia dato valore“, aggiunge Ida. “Non hai mai parlato in positivo di me. Hai sempre sottolineato le cose negative. Mi lasciavi lì ad essere umiliato da tutti”, ricorda ancora Riccardo. “Questo è vero. Lo confermiamo anche io e Gianni. Hai fatto la stessa cosa anche con Alessandro”, commenta a sua volta la Cipollari. “Hai ancora rancore nei miei confronti altrimenti non staresti qui a parlarne“, dice Ida. “Per me è stata la storia più grande“, conclude Riccardo. I due, poi, ballano insieme.