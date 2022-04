Isola dei Famosi daytime 06/04/22, dura lite e scintille: “Sei pazzo”

Isola dei Famosi, scintille nel daytime del 6 aprile. Scoppia una lite furiosa davanti alle telecamere e lei sbotta: “Sei pazzo”.

Nervi tesi all’Isola dei Famosi 2022 tra i naufraghi. La fama comincia a farsi sentire così come le condizioni non ottimali in cui dormono e basta una scintilla per far scoppiare un vero incendio. E’ quanto accaduto tra due naufraghi che, durante il confessionale davanti alle telecamere, litigano lasciandosi andare a pesanti dichiarazioni.

Il daytime del 6 aprile è stato così dedicato totalmente ad una lite che ha coinvolto due naufraghi legati da un affetto vero e sincero e che partecipano al reality in coppia. Sotto lo sguardo degli altri concorrenti, la coppia di naufraghi non si è trattenuta lasciandosi andare ad una serie di frecciatine.

Isola dei Famosi, lite furiosa tra Guendalina ed Edoardo Tavassi. Volano coltelli

Edoardo e Guendalina Tavassi danno vita alla prima lite tra fratelli all’Isola dei Famosi 2022. L’arrivo dei frateli Tavassi ha portato sull’Isola una ventata d’aria fresca. Con il loro carattere allegro e spigliato hanno immediatamente conquistato tutti. Tuttavia, la convivenza, anche su una spiaggia, non è semplice e, soprattutto tra fratelli, capita di discutere, anche in modo furioso, come è accaduto al Grande Fratello Vip tra Lulù e Jessica Selassiè.

Guendalina spiega a Jeremias e Gustavo Rodriguez che il più grande difetto del fratello è la pigrizia. “Se una cosa gli piace la fa, ma se non gli piace non la fa”, dice Guendalina. I Tavassi si ritrovano così a parlare del loro rapporto davanti alle telecamere e basta una parola di Guendalina per far esplodere Edoardo che ha già conquistato il pubblico dell’Isola.

“Lui è una persona pigra. Se gli chiedo di rifare il letto non lo fa, ma se c’è una bella bionda corre”, puntualizza Guendalina. “A te non va neanche di cucinare”, aggiunge ancora Guendalina. “Un altro difetto?”, chiede sarcasticamente Edoardo. “Sei permaloso da morire”, dice ancora Guendalina. “Basta, voglio tornare a Roma“, sbotta Edoardo. “Non si può parlare, tu sei pazzo“, dice Guendalina mostrandosi incredula di fronte alla reazione del fratello.

“Sto calmo e respiro poi esplodo. Tutto il tempo a sentire cag*ate e non le voglio sentire”, dice ancora Edoardo che poi si sfoga con Clemente Russo. “A Roma, il rapporto con mia sorella è così. Io sono il cog*ione e il fallito. A mia sorella voglio bene, ma non è mia moglie. Guendalina mi fa incaz*are per un sacco di cose, ma tra dieci minuti vado là e ci parlo e sarà sempre così perchè siamo fratello e sorella“, conclude Edoardo.