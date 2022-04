Isola dei Famosi daytime 06/04/22, scontro di fuoco tra Jeremias e Nicolas

Scontro di fuoco tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022: volano coltelli tra i due naufraghi per la cena.

Durissima lite all‘Isola dei Famosi 2022 tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. In riva al mare, durante il momento della cena, tra i due naufraghi volano parole forti. Tutto nasce da un commento del fratello di Belen sul cibo preparato dalla cena che scatena la reazione di Nicolas.

Mentre mangiano il cibo preparato per cena, Jeremias si lamenta non gradendo totalmente il cibo. “Le lumache sono sporche. Da domani torno ai fornelli”, commenta il fratello di Belen che, poi, ribadisce il concetto altre volte facendo perdere la pazienza a Nicolas che reagisce duramente sotto lo sguardo degli altri concorrenti.

Volano coltelli all’Isola dei Famosi 2022 tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis

Le lamentele di Jeremias Rodriguez sul cibo scatenano la reazione di Nicolas Vaporidis. “Ringrazia chi ha cucinato. Se non ti va bene cucina da solo“, sbotta Nicolas. “Ho detto che da domani torno io ai fornelli. Comunque calmati un pochino“, ribatte il fratello di Belen che ha svelato la verità dopo anni.

“Calmati tu di rompere i cog*ioni. Stiamo mangiando e questo non va bene. Ringrazia che mangi e non disprezzare quello che mangi. Sei un ragazzo intelligente”, dice ancora l’attore. “Vai a urlare da un’altra parte. Hai perso la calma per una cosa stupida. Stavo ironizzando quindi stai calmo. Vai via a parla da solo“, replica il fratello di Belen che puntualizza che stava ironizzando.

“Sei ridicolo. Non fare il moralista su una cosa sulla quale stavo ironizzando“, dice ancora Jeremias. “Non mi dai gli ordini. Non vado di là perchè lo dici tu. Non stavi ironizzando perchè l’hai detto cinque volte”, dice ancora Nicolas.

“Un applauso per te, moralista“, aggiunge ancora Jeremias. Nicolas chiede rispetto per chi cucina e ribadisce che non si disprezza il cibo soprattutto perchè sull’isola c’è davvero poco da mangiare. alla lite tra i due assistono anche gli altri concorrenti che si limitano a restare in silenzio lasciando che a discutere siano solo Jeremias e Nicolas.

Dopo lo scontro tra i fratelli Tavassi, la lite tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis infiamma l’Isola. Diversi concorrenti si schierano dalla parte di Jeremias il quale considera Nicolas “aggressivo, ma poi chiede scusa. Si comincia a vedere la vera personalità delle persone. Poteva dirmi le stesse cose senza urlare”, conclude l’argentino.