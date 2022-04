Rompicapo matematico: trova il numero mancante, è una sfida imperdibile!

Le sfide di Instanews non deludono mai, scoprilo con il rompicapo matematico di oggi. Cogli al volo la possibilità di metterti in gioco applicando le tue capacità di calcolo, e non solo. Si tratta di essere abili e saper sfruttare le potenzialità della logica che hai sviluppato.

Riuscire a risolvere un rompicapo matematico è una grande soddisfazione, ma non è così semplice, né scontato. Perché è vero che bisogna mettere in atto delle competenze di calcolo importanti, ma non si tratta soltanto di questo. Infatti, come in tutte le sfide bisogna mantenere la concentrazione e nel tempo richiesto, risolvere l’enigma con tutti i mezzi che si posseggono, come la logica.

Cosa ha in serbo per noi il rompicapo matematico del giorno? Si tratta di di una sequenza numerica, contraddistinta dalla presenza di numeri e cifre in parte scollegate tra loro, ma che in realtà hanno degli elementi in comune ben visibili. E’ da qui che devi iniziare per risolvere l’enigma del giorno.

Soprattutto dovrai portare a termine il gioco in un minuto, che è tanto tempo, considerando il fatto che ti ho già molto agevolato con una spiegazione che praticamente ti suggerisce quasi la risposta!

Allora, ci sei vicino? Il tempo sta per scadere, come sempre nel paragrafo successivo ti fornisco la risposta, ma se la guarderai prima dello scadere del tempo e senza averla capita da solo, l’avrò vinta io!

Rompicapo matematico, ecco la soluzione!

Prima di passare alla risposta esatta e alla consueta spiegazione dell’enigma, ti suggerisco di fare un bel giro nel nostro sito, perché troverai tantissimi indovinelli. Perché non provi il rompicapo logico nel quale devi scoprire il mistero nascosto? Si tratta di una sfida a tempo, ma con una verve investigativa che stuzzica l’intelletto. Allora, è scaduto il tempo, hai capito qual è la cifra mancante?

Innanzitutto, conosciamo i valori già presenti. Abbiamo tre addizioni, le quali nascondono un passaggio in più. Questa mossa non è visibile, ma è sottintesa, perché come suggerisco sempre, un rompicapo non va preso alla lettera, ma scomposto ed analizzato. Specialmente se si tratta di matematica!

Entra in gioco anche la logica. Quale potrebbe essere la mossa che permette di trovare il valore corretto, il quale deve corrispondere alle stesse operazioni fatte nei precedenti numeri? Ebbene, bisogna non solo fare l’addizione, ma anche elevare il secondo numero al quadrato.

Così la soluzione:

3+4(al quadrato)= 3+16= 19

5+6(al quadrato)= 5+36= 41

1+3(al quadrato)= 1+9= 10!

Quindi, la risposta esatta è 10! Ci sei riuscito da solo? Se ti è piaciuto prova un rompicapo rapido nel quale devi trovare tutte le parole mancanti, che aspetti? Le sfide e gli indovinelli aspettano te e i tuoi amici per essere risolti.

Come sempre, l’ho avuta vinta io! Ci vediamo al prossimo rompicapo.