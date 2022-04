Bomba sull’Isola dei Famosi: l’ex naufraga chiede maxi risarcimento

Cosa sta succedendo e cosa è successo dietro le quinte tra l’influencer e il reality l’Isola dei Famosi? La prima anticipazione dopo il ritiro

Arrivano guai per l’Isola dei Famosi? Il concetto va esteso, in generale, a tutta la produzione. Infatti potrebbe arrivare una brutta gatta da pelare per il super reality di Canale 5. Il motivo è una causa legale che sarebbe pronta da parte di Patrizia Bonetti, la concorrente rimasta (leggermente) ustionata dopo il gioco della prova del fuoco. Un problema risolvibile, ma che ha comunque costretto la concorrente ad abbandonare il gioco. La donna si è fatta male appena arrivata nel gioco, sottoponendosi alla cosiddetta “prova del fuoco”, nella quale attaccata ad un palo deve resistere il più a lungo possibile a delle enormi fiamme vive che lentamente avanzano verso di lei.

Una prova molto dura e televisivamente spettacolare, ma stavolta le cose non sono andate come dovevano. La Bonetti è stata molto brava, resistendo tanto da battere il “record” in questo gioco. Ma, evidentemente, la sua incredibile resistenza al dolore le è costata caro. Il fuoco si è avvicinato troppo, tanto da lasciarle delle ustioni, che seppur non gravi e comunque guaribili, potrebbero lasciarle dei segni e sicuramente hanno interrotto la sua permanenza nel reality.

Isola dei Famosi, arrivano i guai dopo la “prova del fuoco” di Patrizia Bonetti

Ecco perché la Bonetti sarebbe pronta a chiedere un risarcimento danni alla produzione, e forse potrebbe avere ragione. Anche se la concorrente è finita sotto accusa perché ha “esagerato”, nel senso che ha proseguito la prova nonostante i lancinanti dolori da ustione, questo non è un motivo per esentare la produzione dalle sue responsabilità. Addirittura, il gioco potrebbe finire al vaglio della legge, e se giudicato troppo pericoloso, rischierebbe di essere cancellato e sostituito con una prova che garantirebbe maggiore sicurezza. A quanto si vocifera, il risarcimento chiesto dalla Bonetti sarebbe colossale.

Ben 1 milione di euro per i danni subiti, sia di immagine che dal punto di vista della salute. La donna potrebbe richiedere l’indennizzo equivalente al premio totale del reality e i danni per quanto accaduto. E come detto la stessa prova del fuoco potrebbe essere messa al bando sin da subito per evitare altri rischi: sia di salute oggettiva, sia di pericolo che altri concorrenti possano rivalersi come potrebbe fare la Bonetti.