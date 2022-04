Alfonso Signorini, i fan notano uno strano dettaglio dopo il GF Vip: lui ammette tutto

Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio dopo la fina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, quando i fan hanno notato uno strano dettaglio.

Alfonso Signorini, dopo aver condotto per sei mesi senza sosta l’ultima edizione del GF Vip, ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal piccolo schermo degli italiani, ma non per questo rinuncia nello scambiare quattro chiacchiere con i suoi fedeli sostenitori.

Sui social, infatti, ha scelto di rispondere alle curiosità degli utenti della rete e quest’ultimi, curiosi come non mai, hanno notato uno strano dettaglio sul suo volto e gli hanno chiesto che cosa fosse successo. Per essere precisi, i fedeli sostenitori del conduttore hanno notato una cicatrice sul lato sinistro del viso e gli hanno chiesto come se la fosse procurata.

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sui social, scegliendo di saziare la curiosità degli utenti della rete.

GF Vip: Alfonso Signorini rompe il silenzio sulla sua cicatrice

Alfonso Signorini, che sembrerebbe aver segnato l’ennesimo colpaccio per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di rispondere alla curiosità dei suoi fedeli sostenitori rivelando ogni cosa sulla sua cicatrice:

“In un quartiere di periferia a nord di Milano, ad aprirmi la porta venne un tipo in canottiera che mi bloccò immediatamente” ha esordito il direttore di Chi, ricordando uno dei suoi primi lavori quando vendeva enciclopedie porta a porta. “Non ho figli io. Che me ne faccio della tua enciclopedia?” ha proseguito Alfonso, riportando le parole che l’uomo gli aveva detto in quell’occasione.

“Io andai avanti a parlare come ero abituato a fare: ‘L’enciclopedia apre la mente, ci rende migliori…’. Spazientito, il tipo con la canotta a un certo punto, afferrato il volume dell’enciclopedia che gli avevo messo in mano, me lo tirò in faccia: ‘Dell’ignorante non me lo dai, hai capito?’” ha poi concluso sincero come sempre, rivelando come si è procurato la cicatrice che ha sul volto.

Alfonso Signorini su Instagram ha svelato un inedito retroscena sul suo passato di cui gli utenti della rete non erano a conoscenza ed ora la loro curiosità può essere saziata.