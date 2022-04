Grande Fratello Vip 7, arriva il primo colpaccio di Signorini? L’ex Uomini e Donne vuota il sacco e potrebbe essere il prossimo protagonista

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai archiviata, eppure i fan del grande reality di Canale 5 già guardano alla prossima edizione. Si comincia a immaginare e a “sognare” quale possa essere il gruppo di “vipponi” che entrerà nella casa a partire dalla prossima stagione, che molto probabilmente partirà a settembre. Uno dei primi nomi di “peso” che circolano è quello di Davide Donadei. Si tratta di un reduce molto famoso di “Uomini e Donne”, che a dirla tutta si sarebbe proposto, ma che potrebbe entrare nelle grazie di Alfonso Signorini.

Del resto, il conduttore e capo autore del programma già deve cominciare a pensare al prossimo cast, che come sempre sarà ricchissimo di personaggi. Donadei è un ex tronista di Uomini e Donne, che si è candidato ad entrare a quella che sarà la settima edizione del noto show di Canale 5. Va detto che non c’è ancora la conferma ufficiale, ma tutto lascia presagire che a settembre il reality tornerà puntuale.

Grande Fratello Vip, arriva la candidatura ufficiale direttamente da Uomini e Donne

Del resto, l’ultima è stata un’edizione di grandissimo successo, che è risultata anche la più longeva di tutte con ben sei mesi di programmazione. L’ex tronista, intanto, si dimostra molto pronto e preparato per entrare subito in clima. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha spiegato di aver visto la finale del GF Vip insieme alla sua fidanzata. “E’ stato bello, un reality che dura sei mesi. Magnifico. Non dico che mi piacerebbe più di tutto farlo, ma quasi. Sarebbe una fig…”. Insomma ci siamo capiti.

E il buon Davide ha ribadito la sua passione per il reality di Canale 5 anche ad Rtl 102.5. “Mi piace stare in televisione – ha spiegato – amo questo mondo. Sono stato felicissimo di partecipare a Uomini e Donne, ma mi piacciono molto anche i reality nei quali si mette a dura prova la propria vita e anche la propria personalità. Rifarei tutto quello che ho fatto a Uomini e Donne. Sono contento e sono pronto per esperienze nuove”.