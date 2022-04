Test logica e ragionamento: quanti buchi ci sono in questa maglia?

Oggi proveremo a metterti in difficoltà attraverso una semplice maglia. Credi che non sia possibile? Mettiti alla prova con questo test di logica

Utilizzare la logica vuol dire ragionare e valutare con attenzione tutte le possibili opzioni che possono permetterti di risolvere un problema. La cosa più importante è non farsi ingannare dalle apparenze, spesso pensiamo che un quiz sia facile perché pecchiamo di superficialità. È meglio restare freddi e prendere in considerazione tutti i dettagli, soprattutto quelli nascosti.

Oggi vogliamo proporti un test di logica e ragionamento. Dovrai guardare un’immagine e rispondere ad una domanda, fornendo la soluzione corretta. Questo test non ha alcuna validità scientifica, non abbiamo sviluppato alcuna teoria. Stiamo provando semplicemente a regalarti qualche momento di distrazione. Se oggi è una giornata particolarmente stressante, sappi che i prossimi cinque minuti saranno diversi.

Adesso concentrati sull’immagine in alto. Abbiamo una maglia bucata. Non vogliamo sapere se ti piace o se ti piacerebbe indossarla stasera per uscire con i tuoi amici. La domanda è un’altra: quanti buchi ha questa maglia? Pensaci bene, non farti trascinare dall’istinto ma prova a non metterci troppo tempo per rispondere. Poi scorri il testo verso il basso e troverai la soluzione del quesito.

La soluzione del test

Questo test fa parte di quella famiglia di quiz che potrebbero mandare in crisi chiunque, soprattutto le persone più distratte. Se sei arrivato fin qui, si spera che tu abbia anche trovato la soluzione. Qualora non fosse così, non abbatterti. Sicuramente non è colpa tua, è molto probabile che tu abbia soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Prova a cimentarti tutti i giorni con un test del genere, vedrai che presto avrai degli ottimi benefici anche nella tua vita.

Ecco la soluzione del test della maglia. Il trucco sta nel non soffermarsi soltanto sui buchi rotondi che vedi. Fanno parte del conto totale ma ce ne sono anche altri: il buco del collo, quello del busto e quelli delle maniche. Se consideriamo che i due buchi rotondi hanno il doppio foro, il totale dei buchi su questa maglia è 8. Allora, hai trovato la soluzione o sei andato in crisi?