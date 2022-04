La fatale prova del fuoco all’Isola dei Famosi 2022: la naufraga torna in Italia

L’Isola de Famosi è iniziata e i naufraghi sono agguerritissimi. Sono già avvenuti i primi scontri in Honduras e la fame e il caldo si fanno sentire.

Quest’anno sembrano tutti molto carichi per la vittoria, ma un mistero aleggia sul reality show. E’ Ilary Blasi, conduttrice del programma, a rivelare la verità.

La prova del fuoco è stata fatale per una naufraga che torna in Italia, ma scopriamo di chi si tratta

La fatale prova del fuoco all’Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti torna in Italia

Patrizia Bonetti, influencer e modella italo-cubana, sbarca all’Isola dei Famosi dopo una settimana dall’inizio del reality show.

La ragazza si trova in compagnia della conduttrice Roberta Morise e il cantante Blind, ma solo due naufraghi posso andare insieme sull’Isola delle coppie.

Blind viene eletto dal pubblico e per le due donne arriva la prova del fuoco che risulterà fatale.

Sia Patrizia che Roberta si mostrano forti e competitive e anche nella prova mostrano questo loro lato caratteriale.

Entrambe resistono più di cinque minuti davanti all’ardente fuoco e la produzione chiede di fermare la prova. A vincere è la Morise, perché è quella che non si è minimamente mossa davanti alla fiamma.

Patrizia si trova obbligata a spostarsi sull’Isola dei singoli, ma è comunque contenta della sua prova anche se le risulterà fatale.

Nel corso delle puntate, l’influencer e modella manca in puntata. Mentre Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis si trovano di fronte ad un faccia a faccia, all’Isola dei Famosi aleggia un mistero: dove si trova Patrizia?

Alvin, inviato in Honduras, rivela che la Bonetti ha riscontrato dei problemi fisici dopo al prova del fuoco. Per questo motivo si trova in infermeria e quindi non può essere presente in puntata.

Le ipotesi sono due: o Patrizia non si è ancora ripresa dalla prova o si è ritrovata costretta ad abbandonare il gioco.

Mentre il web richiede la squalifica di una coppia dell’Isola dei Famosi, nel corso della puntata di lunedì Ilary Blasi rivela cosa è accaduto a Patrizia.

La influencer è tornata in Italia e: “Si sottoporrà a delle cure” sgancia la bomba la moglie di Francesco Totti.

La Bonetti sarà comunque ospite in studio quando si riprenderà e vorrà. Gli incidenti fanno parte dell’Isola dei Famosi. Più volte molti naufraghi hanno dovuto abbandonare la gare a causa di problemi di salute, come Elisa Isoardi l’anno scorso quando ha avuto un problema all’occhio.

patrizia bonetti che si è ustionata durante la prova del fuoco rimasta nel limbo senza venire nominata per tre puntate e poi “è tornata in italia per sottoporsi a delle cure la salutiamo e la aspettiamo” ☠️ #ISOLA — mat (@divanomat) APRIL 4, 2022

La troppa competitività è risultata fatale per Patrizia Bonetti. La prova del fuoco all’Isola dei Famosi è veramente tosta e anche Roberta Morise ha sofferto dopo questa sfida.

L’influencer è dovuta tornare in Italia e speriamo che torni presto in studio