Élite 5, anticipazioni e data di uscita sulla serie tv spagnola

Élite tornerà presto con gli episodi della quinta stagione. Gli appassionati della serie televisiva spagnola non vedono l’ora

Élite, la serie televisiva che racconta le avventure di alcuni adolescenti spagnoli, è ormai arrivata alla quinta stagione. A breve potremo scoprire quali saranno i temi affrontati nei prossimi episodi. Questa produzione ha fatto discutere molto perché tratta temi molto delicati, come la religione, il razzismo, la differenza economica tra classi sociali diverse, la fede religiosa ed altri temi particolarmente spinosi ed interessanti, soprattutto per i giovani.

Questo show è stato interamente realizzato e prodotto da Netflix a partire dal 2018, in collaborazione con Zeta Producciones. La quarta stagione è stata caricata interamente sul portale statunitense il 18 giugno 2021 ma a breve arriveranno gli episodi della quinta stagione. Cosa succederà nel liceo spagnolo più famoso del mondo? Quali avventure vivranno gli studenti e le studentesse de Las Encinas? Oggi proveremo a scoprire i segreti di questa fortunata serie televisiva.

Élite 5, data di uscita e anticipazioni

Ormai ci siamo, Élite 5 è in uscita su Netflix. Come abbiamo già anticipato per altre produzioni, il colosso statunitense caricherà tutti gli episodi in un solo giorno: la data stabilità è l’8 aprile. Manca davvero poco, dunque, per i fan di questa produzione iberica, i quali non vedono l’ora di conoscere gli sviluppi di una delle serie televisive più seguite e selezionate su Netflix.

La curiosità principale della serie diretta da Ramón Salazar (che ha recitato in Amnèsia, un film del 2002 del regista napoletano Gabriele Salvatores) è nei finali di stagione. La terza e la quarta stagione hanno avuto un finale all’apparenza conclusivo, poco aperto. Proprio per questo motivo, al momento non è possibile anticipare quasi nulla sulle avventure degli studenti spagnoli più famosi del mondo.

Sicuramente gli episodi si svolgeranno ancora nel contesto di Las Encinas e saranno ancora una volta otto. Non sono state confermate le voci provenienti dalla Spagna, secondo le quali la quinta stagione potrebbe coincidere anche con l’ultima. Al momento Netflix non ha ancora comunicato nulla di ufficiale. Di sicuro non ci saranno due personaggi storici dello show, ma non vogliamo spoilerare nulla. Non resta che aspettare qualche giorno e godersi lo spettacolo.