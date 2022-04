Alziamo gli occhi al cielo, perché con l’Oroscopo di oggi faremo un approfondimento fondamentale. Scoprire come i transiti influenzino il cielo dei segni, è interessante, ma non solo. Si tratta anche di conoscere aspetti originali delle singole Case prese in considerazione.

Parleremo dei segni fortunati e non, ma ci occuperemo anche di arricchire la nostra rubrica con delle informazioni dettagliate. Si tratta della scoperta dei Nodi Lunari, cosa sono e quali sono gli effetti sulle Case Celesti? Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal mese di aprile, e non solo. Forniremo qualche consiglio e dritta a chi in questo periodo se la sta vedendo dura con le avversità in corso.

Innanzitutto, è bene ricordare che l’Oroscopo non va preso alla lettera. Potrebbe sembrare scontato affermare ciò, ma non c’è niente di più vero. Le previsioni non devono essere nemmeno considerate come delle presunte verità, ma come delle indicazioni che potrebbero influenzare la giornata delle persone che sono di quel dato segno. Così, con una maggior concretezza, parliamo delle novità in arrivo.

Abbiamo citato i Nodi Lunari, questi sono dei punti di intersezione che sussistono tra l’orbita lunare e solare, un porzione delicata del cielo. Se trattiamo quella dove la Luna va da Nord a Sud, abbiamo la Coda del Dragone, il Nodo Sud “avverso”, in caso contrario la cosiddetta Testa del Dragone, il Nodo Nord “propizio.”

Qual è quello del giorno? Saturno è in Quadratura con i Nodi, ma anche Giove e Nettuno sono in Sestile, quindi possiamo confermare di avere un bel mix di pianeti in gioco. Cosa succede? Qualcosa di importante!

Questo vale per tutti i segni: ci saranno avversità, ma senza perdere le energie vitali che animano l’essere umano, i sogni e la speranza, nonostante ciò, arriveranno delle conquiste clamorose. La comunicazione sarà la chiave di volta!

Oroscopo: i Gemelli sono inarrestabili!

Cosa succede nel cielo dello Zodiaco? Questi tre segni sono al top: Gemelli, Scorpione e Pesci! Rispettivamente tre segni d’aria, acqua e ancora acqua, sono decisamente fortunati, grazie ai Nodi che fanno ben sperare, specialmente in amore. Ecco qualche consiglio per vivere al meglio la giornata, e se sei del Leone consulta le previsioni del periodo perché sei il prossimo ed è importante approfondirle.

Iniziamo dai lunatici, i Gemelli che con i Nodi vanno d’accordo. E’ il momento di agire e di mettersi in gioco nel mondo del lavoro, qualche incomprensione relazionale è in arrivo, ma questo non vi intralcerà. Consigli: non soffrire se qualcosa non è andato come sperato, lottare per i propri sogni e credere in sé stessi è il passo che adesso bisogna porre in essere, senza scuse e paure.

Passiamo allo Scorpione, energico, ma tranquillo, i Nodi sono un buon segno propizio. Al lavoro tutto normale, come sempre però non cadere in inutili nervosismi, mentre è in amore che ci sarà una bella rivalsa, non perdere la passione che è in te. Consigli: se ami e provi delle emozioni, comunicale, è il momento giusto per dimostrare a chi vuoi bene quanto sei sensibile.

Che dire dei Pesci? Il segno più mistico e profondo, interagisce perfettamente con i Nodi. Finalmente, l’amore verrà vissuto come nei tuoi sogni, da favola e romantico. Ricorda però che non si vive di illusioni, quindi se ci saranno delle verità inattese non prenderle male. Al lavoro tutto normale. Consigli: vivi al 100% ciò che sei, ma non dimenticare che hai da apprendere dalle persone concrete.

Solo passi indietro per il Capricorno, e non solo!

Senza dubbio il cielo per questa triade si colora di nero: Capricorno, Sagittario e Aquario! Tre segni d’aria, fuoco, e ancora aria, le energie non si combinano bene con i pensieri, e la fortuna non vi viene a favore in nessun modo. Ecco delle dritte per tenere duro, e soprattutto affrontare i diverbi del momento. Se sei della Vergine ti conviene approfondire il tuo quadro astrologico, sei la prossima della classifica.

Iniziamo le previsioni dell’Oroscopo degli sfortunati con l’Aquario, il ribelle bonaccione, non sa che strada intraprendere, i Nodi non ti accolgono per niente. O meglio, forse è il momento per prendere una batosta in amore, la quale si rivelerà decisiva per intraprendere la giusta strada. Al lavoro niente di nuovo. Consigli: non diventare subito pessimista, le cose succedono sempre per una ragione.

Passiamo al Sagittario, meno ottimista oggi, anche perché i Nodi non ti aiutano, il nervosismo sarà al massimo. Amore e lavoro fatti di tensioni, perché l’agitazione sulla professione causerà veleno con la persona amata. Consigli: devi essere grato, perché scaricare la frustrazione su altri non è la risposta per stare meglio, ma per perdere ciò che ti fa stare bene.

Concludiamo l’Oroscopo con il Capricorno, organizzato, ma deluso, i Nodi sono un tranello. Non si tratta di analizzare amore o lavoro, ma di come stai vivendo il periodo. Non è la prima volta che ti viene detto che il tuo atteggiamento non va bene. L’assolutismo non è mai stato vantaggioso, neanche nella sua era storica. Consigli: segui le tue passioni, il rigore e la testardaggine vanno bene, ma fino ad un certo punto, la flessibilità in alcuni casi è d’obbligo.