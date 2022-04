Test indovinello: riesci a risolvere il mistero della piscina?

Il test di oggi riguarda un indovinello. Dovrai metterti nei panni di un professionista e risolvere un problema. Il premio? Un bel tuffo in piscina

Questo test è probabilmente fuori stagione, ma ti divertirai lo stesso. Anche se manca ancora un po’ di tempo prima dell’arrivo dell’estate, oggi vogliamo regalarti almeno la sensazione della bella stagione. Lo faremo attraverso un indovinello che mandato in tilt il web. La percentuale di risposte corrette, infatti, è stata molto bassa. Sarà necessario concentrarsi e fare sul serio per fornire la risposta corretta. Il test del giorno è ambientato in una piscina.

Immagina la seguente situazione: sei un architetto ed il proprietario di una grande villa ti assume per un lavoro molto complicato. Vuole che tu riesca a raddoppiare la superficie della sua piscina, lasciandola di forma quadrata. Il problema è rappresentato da quattro colonne posizionate ai vertici della piscina. Queste colonne non possono essere spostate ed il proprietario non vuole assolutamente che finiscano all’interno della piscina.

Come farai a risolvere il problema? Qual è la prima idea che ti viene in mente? Adesso pensaci con calma e poi prova a dare una risposta. Qui sotto trovi la soluzione dell’indovinello, ma non andare a sbirciare prima di aver risposto!

La soluzione del test

Questo indovinello non ha alcuna validità scientifica. Vogliamo soltanto stimolare il tuo cervello, allenandoti a risolvere situazioni complesse attraverso l’ausilio della logica e del ragionamento. È ciò che abbiamo provato a fare in tutti i test che ti abbiamo proposto fino ad ora. Adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione del test di oggi.

Qualora tu non fossi riuscito a dare una risposta, stai tranquillo. Vuol dire semplicemente che forse dovrai allenarti con maggiore costanza. Per raddoppiare la superficie della piscina e non far finire le colonne in acqua, la soluzione è la seguente: dovrai ruotare la pianta della piscina di 45 gradi. In questo modo, potrai allargarla fino ad arrivare all’altezza delle colonne. Con questa operazione, la piscina avrà una superficie raddoppiata ed il proprietario della villa sarà felice di nuotare in una piscina vuota, senza colonne all’interno dell’acqua.