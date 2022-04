Dopo il GF Vip, la coppia fa sul serio: matrimonio in arrivo

Archiviata la sesta edizione del GF Vip arrivano ottime notizie per la coppia. Un ex concorrente e la fidanzata vogliono sposarsi

Sono state tante le coppie che si sono formate all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Molte di queste sono puntualmente “scoppiate”, alcune sono finite ancor prima di cominciare. E c’è anche chi è rimasto nel reality senza farsi tentare, aspettando il ritorno a casa dalla propria compagna. Non tutti i concorrenti, infatti, si fanno coinvolgere da situazioni sentimentali e simili.

Anzi, c’è chi resta fermo e impassibile. Uno di questi è stato Davide Silvestri, che pur arrivando alla finale e trascorrendo ben sei mesi nella casa, ha sempre pensato alla sua fidanzata. E ora che il reality è finito Davide è tornato alla sua vita e alla sua amata. E per quanto riguarda il suo futuro amoroso è spuntato un importante indizio. Per lui si parla anche di matrimonio.

Finito il GF Vip il loro amore prosegue: e si parla persino di matrimonio…

L’occasione è stata l’evento “SposaItalia”, dove l’ex gieffino ha incontrato l’altra “vippona” Manila Nazzaro, che era la testimonial della manifestazione. Per i due è stata l’occasione per salutarsi. Nella kermesse milanese, Manila ha avuto la possibilità di salutare Lilli, la fidanzata dell’attore. La presenza della coppia all’evento (in forma privata) lascia pensare che tra loro ci siano dei grandi progetti in arrivo.

I due vanno d’amore e d’accordo, e i sei mesi di permanenza di Davide all’interno della casa non sembrano aver scalfito il loro amore e la fiducia reciproca. A questo punto non resta che aspettare l’annuncio… visto che Lilli è stata vista mentre osservava con attenzione alcuni abiti da sposa…

