Tutti pazzi per il figlio di Carmen Di Pietro: l’ex vippona si dichiara a Alessandro Iannoni

Carmen Di Pietro, showgirl ed ex modella, si trova adesso all‘Isola dei Famosiper la seconda volta.

Quest’anno il reality show è diverso rispetto alle passate edizioni. Gli autori hanno deciso di dividere i naufraghi su due isole: una in cui si gareggia a coppia e una dove sopravvivi come singolo.

La showgirl si trova in coppia con suo figlio di nome Alessandro Iannoni. Lui più timido e riservato rispetto alla madre, ha però già conquistato il mondo del web.

La coppia Di Pietro fa ridere e diverte, ma il figlio piace proprio!

Una ex vippona ha dichiarato di essere interessata proprio a Lui, ma scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Tutti pazzi per Alessandro Iannoni: Clarissa Selassié si dichiara!

Clarissa Selassié è la sorella minore delle Princesse che hanno partecipato a questa ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Prima della diretta della puntata dell’Isola dei Famosi, l’ex gieffina era ospite a Isola Party con la conduzione di Valentina Barbieri e Ignazio Moser.

Prima di tutto, viene domandato a Clarissa per chi tifa e lei risponde subito: “Mi piacciono un botto Carmen e suo figlio, ma proprio tanto“.

Mentre ci sarà una squalifica all’Isola dei Famosi, l’intervista continua. “Poi io sono una fan sfegatata di Carmen” commenta la Selassié.

L’ha sempre seguita sui social, soprattutto quando la Di Pietro recitava e leggeva le poesie. La trova esilarante e aggiunge: “Poi certo che mi piace anche il figlio, molto simpatico e carino“.

Ignazio capisce che qui gatta ci vota e prova a farle svelare qualcosa di più in merito ad Alessandro Iannoni.

“Sai che sta spopolando tra le ragazzine. Quindi se ti piace potremmo mandargli un messaggio tuo di incitamento. Così magari quando esce potreste vedervi e magari nasce qualcosa. Sai, noi cerchiamo di fare i Cupido. Guardo come sei arrossita“ stuzzica Monser.

Prima del faccia a faccia tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis, Clarissa è imbarazzatissima e manda un bacio al figlio di Carmen Di Pietro.

“Devo dichiararmi? Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Nooo, ma come sono arrossita? Sei tremendo. Ci sono cascata. Mi sono appena dichiarata. Adoro!” commenta ridendo la minore delle Selassié.

Anche Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha notato che tutte sono pazze per Alessandro. Approfitta della puntata e domanda al naufrago come deve essere la sua donna ideale.

“Di carattere simile al mio, cioè molto sensibile e non troppo estroversa. Però vorrei un carattere forte, ma non come quello di mia madre. Esteticamente non ho canoni precisi. Forse preferisco le more, non importa se poco o troppo formosa, è davvero uguale. Una via di mezzo diciamo” confessa il figlio di Carmen Di Pietro.

jeremias non sarai mai il sex symbol dell’isola dei famosi mi dispiace ✋ #ISOLA PIC.TWITTER.COM/TL5PRCA621 — (@JordeenFairy) APRIL 4, 2022

La showgirl non sarà affatto contenta quando tornerà in Italia, visto che si è detta più volte gelosa di suo figlio. Alessandro Iannoni ha già la fila e arriva pure la dichiarazione da Clarissa Selassié. Molte sono già corse a comprare il colore per tingersi i capelli di scuro…