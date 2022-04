Studio Battaglia anticipazioni: un matrimonio, un nuovo amore e colpi di scena

Studio Battaglia, la fiction al femminile, con protagoniste: Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio si prepara all’ultima puntata

E’ stata una delle rivelazioni della stagione televisiva di Rai 1. La fiction “Studio Battaglia” ha avuto un grandissimo successo. Una produzione originale, tutta al femminile e apprezzata dal pubblico. Un cast importante con la carismatica Lunetta Savino, Barbara Bobulova e Miriam Dalmazio e le loro vicende di vita e professionali che sono state intrecciate magistralmente dagli sceneggiatori. Questa sera andrà in onda la quarta e ultima puntata. Una serie relativamente brevi, con soli otto episodi.

Tuttavia sembra tutto aperto per una seconda stagione. Ma cosa accadrà nell’epilogo di questa sera? Si comincia con Anna che partirà per un viaggio di lavoro assieme a Massimo. I due andranno da Carla Parmeggiani su uno speciale yacht nei pressi dell’Argentario. Durante questi giorni, lei si renderà conto di essere attratta dal suo collega. Tuttavia, si sente ancora legata al marito e non riuscirà a lasciarsi andare, anche se il marito si è comportato ripetutamente male con lei, avendola tradita.

Studio Battaglia, grandi emozioni nella quarta e ultima puntata della fiction

Per quanto riguarda Viola, riuscirà a riconquistare il suo ex fidanzato e i due si sposeranno. Invece, Nina preferisce cercare storie leggere e poco impegnative, ma a un certo punto troverà una relazione stabile che le cambierà la vita. Per quanto riguarda la figlia di Marina e la sua attrazione per Massimo, si renderà conto di tenere di più a salvare il suo matrimonio piuttosto che lasciarsi andare a queste emozioni.

Intanto Viola soffre per la distanza che si è creata con il suo ex, Alessandro. E’ il padre che proverà a prendere in mano la situazione, andando a parlare con il ragazzo. Resosi conto della buona fede e dell’amore di Viola, proverà a darle un’altra opportunità. Alla fine i due giovani si sposeranno, per la grande gioia delle due famiglie.