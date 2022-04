“Emma Marrone è il mio rammarico”: dopo anni, salta fuori la verità

“Emma Marrone è il mio rammarico”: con queste parole, a distanza di anni, arriva la verità sulla cantante salentina.

Emma Marrone è una delle artiste più amate dal pubblico italiano. La carriera della cantante salentina è iniziata il 29 marzo 2010 quando ha vinto la nona edizione di Amici dando ufficialmente il via ad una carriera straordinaria. In dodici anni, Emma ha scalato le classifiche italiane, collezionato successi tuffandosi anche in nuove avventure come quella che l’ha portata a condurre il Festival di Sanremo con Carlo Conti, Arisa e Rocio Munoz Morales e sfoggiando il suo talento di attrice nelle creazioni di Gabriele Muccino.

In dodici anni, Emma è stata spesso anche al centro del gossip. Prima per la storia con Stefano De Martino e poi per quelle con Marco Bocci e Fabio Borriello. Nel corso di tutti questi anni, inoltre, ha dovuto fare i conti anche con qualche critica. Oggi, però, c’è chi ammette di aver sbagliato con Emma facendo mea culpa pubblicamente.

Emma Marrone, mea culpa nei suoi confronti proprio da Lui

Dopo dodici anni dal trionfo ad Amici, Emma Marrone, oggi, è una delle realtà più belle della musica italiana. Album dopo album, la cantante salentina ha dimostrato non solo il suo talento canoro, ma anche autorale. Con i suoi dischi sperimenta spesso generi diversi riuscendo a colpire sempre il cuore del suo pubblico. A distanza di anni, di fronte all’indiscutibile talento della cantante salentina, un professore di Amici che, in passato, ha criticato Emma, ha fatto mea culpa.

Il professore di Amici che, a distanza di anni, ha ammesso di aver sbagliato con Emma Marrone è Rudy Zerbi. Quest’ultimo, nel 2009, anno della nona edizione di cui Emma è stata allieva insieme, tra gli altri, a Stefano De Martino, Elena D’Amario, Enrico Nigiotti e Pierdavide Carone, non era ancora professore ma solo un discografico. Ricordando, però, l’esperienza di Emma ad Amici, Zerbi ammette che la cantante salentina che ha condiviso una foto del passato con i fan rappresenta il suo rammarico.

“Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone. Non ero ancora prof, andavo ad Amici da discografico È importante ammettere i propri errori” ha dichiarato Zerbi in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Zerbi, inoltre, ogni volta che Emma torna ad Amici, sottolinea il grande talento dell’artista applaudendola e accogliendola a braccia aperte.