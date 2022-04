Anticipazioni Ultima fermata: gelosie e tradimenti, colpi di scena in arrivo

By

Nuove coppie vanno ad ampliare il cast settimanale di Ultima Fermata. Anche stasera il nuovo programma con Simona Ventura torna su Canale 5

Torna questa sera su Canale 5 la terza puntata di “Ultima Fermata”, il programma sulle crisi di coppia ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura. A dirla tutta l’inizio non è stato incoraggiante, con ascolti deludenti nel primo appuntamento seppur migliorati nel secondo. Ma si attende la svolta per un programma forse avvolto un po’ troppo nel mistero la cui natura non è del tutto chiara.

La formula è esattamente la stessa di Temptation Island: coppie giunte ormai (apparentemente) al capolinea che cercano di darsi un’ultima possibilità. Mentre in Temptation la scelta era intorno alla tentazione di un (o una) single, in questo caso le coppie la prendono più di petto e si confrontano apertamente nei loro problemi, provando ad affrontarli in un confronto faccia a faccia. Una formula che deve ancora decollare, e forse i concorrenti di questa sera potranno dare la svolta.

Ultima Fermata, le storie delle tre coppie della puntata di questa sera

Si parte alle 21.40, dopo Striscia la Notizia. La prima coppia sarà quella formata da Luca e Stefania, che stanno insieme da 12 anni. Il problema riguarderebbe lui, e una presunta attrazione verso altre donne. La sua compagna è molto gelosa, tanto da chiedere al suo fidanzato di farsi controllare. Per quanto riguarda la coppia tra Francesca e Luigi, sembra che lei sospetti di un suo tradimento e voglia cercare con lui un confronto per capirne di più. Poi c’è la coppia formata da Manuel e Lucia.

Anche in questo ci sono di mezzo dei tradimenti. Lei ha scoperto più di un errore da parte del fidanzato, che intanto si lamenta di come la sua compagna lo tratta, con critiche di continuo. Anche in questa puntata vedremo se le coppie decideranno di arrivare al capolinea, oppure di darsi un’ultima possibilità.