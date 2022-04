Rompicapo visivo divertente: trova il quadrifoglio tra i maialini!

Con la coda riccioluta e il visetto buffo, i maialini sono i protagonisti del rompicapo visivo del quadrifoglio! L’enigma si fa interessante, perché in questo vasto prato è necessario scovare la pianta, ma non è così facile vista la miriade di animali e il tempo limitato che possiedi.

Allenarti con un rompicapo ti permette di mettere in pratica le tue capacità, e di risolvere in men che non si dica anche quelle che sono faccende quotidiane. Cosa c’entrano le problematiche del giorno con maialini e un quadrifoglio? Poco! Quello che è importante è il modo con il quale si affronta una sfida, e alla fine se riesci a tenere duro e a trovare la soluzione. Ovviamente, alla fine dell’articolo ti darò la soluzione, ma se non ci riesci allo scadere dei trenta secondi, l’avrò vinta io!

Cosa richiede il rompicapo dei maialini e del quadrifoglio? Innanzitutto di porre la tua concentrazione nella risoluzione della sfida, ma non solo. Si tratta di mettere in pratica le tue abilità visive, perché diciamolo questo prato confonde leggermente le idee!

Ci sono tanti elementi, colorati e dalle linee simili, una mossa astuta nel trovare l’elemento richiesto, potrebbe essere quella di soffermarsi su un animale ed una pianta, studiarne i dettagli, e alla fine trovare l’anomalia.

Diciamo che ti ho già dato troppe informazioni e consigli per vincere la sfida, i trenta secondi giungono al termine, ci sei riuscito? Ecco la soluzione al paragrafo successivo!

Rompicapo dei maialini, ecco dov’è il quadrifoglio!

Prima di svelare la soluzione della sfida, è bene ribadire che se sei un appassionato di indovinelli e giochini interattivi, devi assolutamente fare un giro nel nostro sito: ci sono tantissimi rompicapo! Perché non provi il rompicapo delle parole da trovare? E’ una sfida che ti farà impazzire, ma vedrai che una volta trovata la risposta esatta sarai ancora più soddisfatto di te stesso. Allora, torniamo a quello dei maialini e del quadrifoglio, ecco il punto dove si trova quest’ultimo.

La soluzione era proprio sotto i tuoi occhi: il quadrifoglio si trova in alto a destra! Diciamo che è un po’ nascosto, ma era facile da indovinare, specialmente dopo l’arguto consiglio che ti ho dato nel paragrafo precedente. Però non è detto che avresti trovato così la soluzione, perché potrei averti condotto inavvertitamente fuori strada.

Perché esiste un altro modo molto più rapido per trovare la soluzione. Usa uno strumento che possiedi sia nel computer che nello smartphone, lo zoom! In questo modo avresti non solo ingrandito l’immagine a tuo piacimento, ma avresti potuto combinare i trucchi per risolvere in fretta il rompicapo.

Se ti è piaciuto questo gioco ti consiglio il rompicapo matematico del numero mancante, vedrai che divertimento, sottoponilo anche ai tuoi amici per passare una serata in piacevole compagnia.

Se non ci sei riuscito da solo, ti conviene allenarti, allora ci vediamo al prossimo rompicapo.