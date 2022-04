L’Isola dei Famosi ha come protagonista Jeremias Rodriguez, un personaggio il cui cognome ha un certo eco nel mondo dello spettacolo e dei reality. Il minore della famiglia è uno dei concorrenti della trasmissione, e non si poteva non parlare di lui, specialmente dopo l’ultima verità inquietante.

Saltano fuori delle news interessanti sui concorrenti dell’Isola dei Famosi. Dettagli inediti che di volta in volta vengono svelati e sconvolgono non poco il pubblico che fedelissimo non perde un solo appuntamento con i programmi preferiti. Nel cosiddetto “giro di boa”, entra in fratello di Belen e Cecilia, Jeremias Rodriguez. Il giovane che già aveva fatto esperienza in televisione, ma dopo questa non ci sono più dubbi sulla sua persona.

Che si tratti di un giovane ricco di speranze e valori, non c’è alcun dubbio. Jeremias Rodriguez è un ragazzo che dimostra sempre l’affetto provato nei confronti della famiglia, specialmente quando appare in televisione insieme alle sorelle. Al momento, è possibile conoscerlo meglio mediante l’avventura all’Isola dei Famosi in compagnia del padre, Gustavo Rodriguez.

E’ proprio durante il percorso nel reality condotto da Ilary Blasi che sono venute fuori delle verità sconcertanti. Sono echi del passato ripresi proprio dalla sorella Cecilia.

Ecco le parole sconcertanti e il resoconto di quanto accaduto.

Jeremias Rodriguez, Isola dei Famosi: il segreto è svelato

Affiatati, speranzosi e con tanta voglia di fare, sono i fratelli Rodriguez, a volte un po’ controversi, ma è proprio nell’odio e amore provato nei loro confronti che non possiamo far e a meno di parlare di loro. Di recente, visto che Jeremias è concorrente all’Isola dei Famosi si è molto parlato di lui, specialmente dopo lo sfogo dell’isolano e la risposta di Alvin che ha mandato il web in delirio, le news continuano ad arrivare. Quella di oggi racconta qualcosa di più del giovane, e sconvolge tutti per il peso delle affermazioni fatte.

Non è la prima volta che si parla del carattere introverso del ragazzo. Già ai tempi del GF Vip, al quale ha partecipato insieme alla sorella, Cecilia, aveva raccontato qualcosa di sé, per poi essere bloccato dalla regia.

Quello che stava per confessare non poteva essere dichiarato in televisione, specialmente per non danneggiare la sorella più famosa, cioè Belen. Cosa sarà successo a Jeremias? Le prime parole dichiarate da Cecilia sono dure da digerire, ecco quanto dichiarato:

“Lui quando sta male non vuole parlare. Io stavo con lui in silenzio. In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso. Non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa.”

Insomma, si tratta di un’affermazione molto forte, che lascia immaginare il malessere provato dal giovane, ma anche la sua impossibilità nel condividere in modo corretto ciò che prova. Infatti, non si possono non citare delle frasi che lui stesso ha condiviso in diretta tv ai tempi della sua partecipazione:

“Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. Una cosa che non tollero è non essere me stesso. Lo capisco che il programma sta cercando anche di proteggermi ma questa cosa non mi toglie il peso di quello che è successo.

Tutto quello che posso raccontare, è tutto orrendo. Non ho ricordi belli, ci sono cose che ho fatto brutte. Ho fatto del male a qualcuno. Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto.“

Tra una parola e l’altra la triste verità sta venendo a galla, e sembra impensabile che un giovane tanto innamorato da ricevere gesti romantici dalla propria fidanzata, possa essere anche vittima di un malessere così profondo e complicato. Dal racconto fatto trapela un evento che ha portato alla sofferenza di qualcuno, qualcosa che appunto non riesce a perdonarsi, ma che rimane ancora impresso nei suoi ricordi.

Per ulteriori aggiornamenti restiamo aggiornati per l’evoluzione della vicenda.