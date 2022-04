Lo sfogo di Alvin contro Jeremias Rodríguez è da applausi: il web è in delirio

Alvin è l’inviato di questa edizione dell’Isola dei Famosi sempre connesso con lo studio di Milano dove troviamo la conduttrice Ilary Blasi e i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

L’inviato si è sempre dimostrato solare, preciso e soprattutto molto paziente. Corre da una parte all’altra dell’Isola per stare dietro ai vari giochi e hai bisogni dei naufraghi e riesce a mantenere l’ordine tra lo studio e la Palapa.

Nella puntata di ieri sera però, Alvin si spazientisce e arriva lo sfogo nei confronti di Jeremias Rodríguez, naufrago in coppia con suo padre Gustavo.

Il web è in delirio, ma capiamo cosa è accaduto

Applausi per lo sfogo di Alvin contro Jeremias Rodríguez: “Decido io“

Inizia la puntata dell’Isola dei Famosi e Ilary Blasi è subito pronta a parlare con Jeremias e Gustavo Rodríguez.

La conduttrice pone una domanda al padre di Belen e, come sempre, risponde il figlio al posto suo.

Mentre un naufrago rivela tutta la verità bomba sulla coppia formata da Roger e Estefania, Alvin riprende il comportamento del concorrente.

“Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare, Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te, rispondi te“: dice pacato ma serio l’inviato dell‘Isola dei Famosi.

Il web è già contento solo per questo anche perché l’audio in Honduras arriva in differita e se non c’è ordine, il pubblico a casa non capisce niente.

Ma non finisce qua per Jeremias che fa un’accusa choc. I naufraghi sono pronti per la prova leader che si svolge su una piscina piena di fango con i concorrenti appesi a delle funi.

Questa volta è Gustavo, il padre Rodríguez, a borbottare. Crede che la posizione di Floriana non sia corretta rispetto alle regole del gioco. Alche, Alvin controlla la concorrente, vede che va tutto bene e dà inizio al gioco.

Non sia mai, Jeremias scuote la testa come a dire ‘E’ tutto truccato‘. L’inviato nota questo gesto e ferma subito la discussione.

“Decido io ragazzi, se gentilmente non vi scoccia, quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?” riprende il comportamento del naufrago e conclude: “Diciamo che Jeremias è sempre in disaccordo, perché secondo lui c’è sempre qualcosa contro la sua coppia“.

Il mio ricredermi sui Rodriguez che fossero migliorati è durato quanto un gatto in tangenziale #ISOLA — [Righetto] (@Ri_Ghetto) APRIL 7, 2022

Esplode il pubblico e gli applausi arrivano di conseguenza per Alvin. Fare l’inviato non è facile anche perché stiamo parlando di personaggi famosi e, diciamocelo, ognuno di loro ha delle fisse specifiche. Stare dietro a tutti questi temperamenti non è facile, ma alla quindicesima volta in cui qualcuno borbotta, Alvin risponde.

Il web è in delirio e tutti confermano il fatto che lui sia il migliore inviato dell’Isola dei Famosi