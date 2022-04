Isola dei Famosi 2022, Jeremias non si trattiene: spunta l’accusa choc

Anche questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi è iniziata subito all’insegna delle polemiche

Uno dei grandi protagonisti di questa edizione dell‘Isola dei Famosi è sicuramente Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen e Cecilia è in Honduras con il padre Gustavo per formare una delle coppie in gara. Lui ha un certo caratterino e una personalità spiccata, e proprio per questo non sono mancate le polemiche.

Ma cosa è successo in particolare? Ci sono stati screzi tra lui e Ilona Staller, l’ex “Cicciolina”, nota pornostar degli anni ’80 e ’90 ed ex deputata del Parlamento. Una situazione che ha fatto innervosire anche l’entourage del ragazzo. Il motivo sarebbe un’offesa che la Staller avrebbe fatto a Jeremias, che sarebbe stata poi “omessa” dagli autori del programma. “Mi hanno insultato e non lo hanno messo nella clip – si è lamentato Jeremias – non è giusto perché io a lei non ho fatto niente”.

Isola dei Famosi, polemiche tra i Rodriguez e Ilona Staller

Di mezzo c’entra anche papà Gustavo, visto che è stato attaccato proprio per come ha trattato l’ex Cicciolina. L’accusa è di non essersi impegnato per cercare il cibo. Dallo studio critiche per la coppia Rodriguez, con Jeremias che non si è fatto mancare nemmeno uno sfogo con Nicolas. “Hai fatto piangere una donna, non è giusto”. Insomma accuse di ogni tipo e grandi polemiche attorno al padre e al figlio della famiglia Rodriguez. E chiaramente Ilona Staller non manca di accusare i due argentini.

“Non ho fatto niente e sono stata accusata a Cayo Cochinos, dimostrando il contrario”. Il discorso riguarda una sorta di accanimento che l’ex attrice vede nei suoi confronti. “Ognuno qui fa qualcosa, non è vero che lavorano soltanto alcune persone”. E poi la parola torna a Vladimir Luxuria, che dallo studio ha rimarcato che bisogna sottolineare chi lavora di più e chi di meno sull’isola.