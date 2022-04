“Non ci siamo parlate per anni”: dopo il GF Vip spunta l’inaspettata verità

Dopo il GF Vip è saltata fuori tutta la verità sul loro rapporto: “Non ci siamo parlate per anni” ha ammesso la gieffina per la prima volta dopo la fine di quest’esperienza.

Il GF Vip dopo ben sei mesi di messa in onda è giunto al termine da qualche settimana, ma nonostante ciò l’attenzione mediatica sui suoi protagonisti non si è affatto spenta, anzi.

Il pubblico della rete è più curioso che mai di conoscere nuovi dettagli in merito ai retroscena che non abbiamo avuto modo di poter vedere e loro sono pronti a rivelarli. E’ il caso di Manila Nazzaro, che per poco non è riuscita ad arrivare alla finale, che durante il corso di una recente intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha ammesso per la prima volta che lei ed un’altra protagonista non si sono parlate per ben anni a causa di alcuni malintesi ma che ora sono pronte a ricostruire il loro rapporto.

Manila Nazzaro dopo il GF Vip ha rivelato un inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Manila Nazzaro svela un inedito retroscena dopo la fine del GF Vip

Manila Nazzaro ha rivelato che lei ed una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip non si sono parlate per anni a causa di un malinteso ma che ora, proprio grazie all’esperienza da poco vissuta, sono pronte a ricucire il loro rapporto. Di chi stava parlando?

Di Adriana Volpe! Adriana, anni fa, prese il posto di Manila a I Fatti Vostri, decisione che la Nazzaro non prese nel migliore dei modi ma ora sono pronte a metterci una pietra sopra anche perché quella scelta non è dipesa da nessuna delle due.

“Non ci siamo parlate per molto tempo fino a quando lei non ha voluto parlarmi” ha raccontato l’ex Miss Italia nel salotto televisivo di Silvia Toffanin su canale 5. “Lei è sempre così promotrice di questo dialogo tra donne” ha subito aggiunto per rivelare che cosa pensa della sua collega nonché opinionista di Alfonso Signorini, che sembrerebbe aver fatto il colpaccio per la prossima edizione.

“È davvero una donna con la D maiuscola” ha poi concluso.