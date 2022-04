Jessica Selassié super sensuale su Instagram: la foto che fa impazzire tutti

Non ci sono dubbi sul successo della vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié è amata dal pubblico. Del resto, trattandosi proprio della vincitrice del reality sembra scontato che abbia questo riscontro, in realtà non è così facile entrare nel cuore del pubblico.

Essere un personaggio amato nel mondo della televisione non è un obiettivo facile da raggiungere, specialmente quando entrano in gioco pregiudizi, visto che ha il titolo di principessa essendo la pronipote dell’ultimo Negus Selassié imperatore Etiope, ma anche per il fatto di essere così timida e introversa. Jessica Selassié continua la sua ascesa, ed è proprio nei social media che possiamo osservare come si estende il suo “Impero di consensi” fatto di notorietà e tanti followers.

Per capire quanto detto, è necessario fare un passo indietro che risale a più di sei mesi fa. Quando Jessica Selassié è diventata una concorrente ufficiale al GF Vip, c’erano molte voci sul suo conto. Ad iniziare dal fatto che non fosse una vera principessa, ma continuare ad altre questioni, tutte poco favorevoli sul suo conto.

Infatti, agli inizi viveva un po’ alle spalle delle sorelle, Lucrezia conosciuta come “Lulù” e Clarissa detta “Clary”. In seguito, ha vissuto una vera trasformazione. Che già fosse bellissima non c’erano dubbi, ma poi è scattato qualcosa.

La sua evoluzione è palese ed è sotto gli occhi di tutti, e Instagram contribuisce a considerare in questo modo le cose.

Jessica Selassié: la vincitrice più bella di Instagram!

Come se non bastasse, le notizie sul Grande Fratello Vip e sulla protagonista della notizia di oggi, arrivano come fulmini e ciel sereno. Ad iniziare dalla notizia choc condivisa dalla stessa Jessica Selassié, i fan sono rimasti senza parole, ma non finisce qui. La vincitrice sta cavalcando l’onda de successo, vivendo appieno la soddisfazione di aver vinto con le sue sole forze. Fascino, onestà e semplicità, ecco le caratteristiche della sua persona.

Tutti dettagli che uniti al fascino e alla sensualità non possono non trapelare in questa foto! Jessica è diventata una ragazza più matura e consapevole, specialmente nell’aspetto fisico. Infatti, è un bellissimo messaggio quello che condivide.

Essendo stata una ragazza emarginata e isolata dai coetanei per via del suo aspetto esteriore, si è spesso sentita inadeguata, ma ora le cose sono cambiate.

Adesso, forte e sicura delle sue capacità, ha finalmente messo in campo il carattere che piano piano è venuto fuori durante la trasmissione, il quale si è rivelato l’arma vincente per arrivare al primo posto!

Inoltre, è proprio in questo contesto che decide di rivelare dettagli su Barù che non aveva mai confessato prima. Quindi, reduce da una vittoria propizia, assistiamo alla sua crescita, sperando che possa raggiungere tutti i suoi sogni.

Che sia con una corona in testa o in qualche hit musicale, aspettiamo nuovi aggiornamenti sul suo conto, restiamo sintonizzati.