Test di logica: scegli un bivio e scopri qual è la verità

Il test di oggi metterà alla prova la tua capacità di prendere una decisione in pochi secondi: riuscirai a scoprire qual è la verità?

Anche oggi vogliamo sottoporti ad un test per verificare la tua capacità di ragionare sotto pressione. Ci sono dei momenti in cui è necessario valutare attentamente molti dettagli ma non c’è molto tempo. In questi casi è obbligatorio evitare di commettere errori. Proprio per questo motivo, un test come quello che ti proponiamo oggi potrebbe aiutarti a migliorare la qualità della tua vita.

Naturalmente, questo test non è basato su nessuna teoria scientifica ma è soltanto un modo per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, donandogli qualche minuto di relax prima di rituffarsi nella routine di tutti i giorni. Sicuramente avrai la possibilità di allenare la tua mente e tenere il tuo cervello in attività. Il test di oggi riguarda un bivio e una decisione da prendere in pochi secondi.

Un bivio porta verso due paesi diversi: nel primo, quello a sinistra, abitano soltanto persone che dicono la verità. Nell’altro, quello a destra, vivono soltanto persone che mentono. Un turista diretto verso il paese della verità chiede informazioni ad un passante. Quale domanda dovrà porgli per avere la certezza di non sbagliare strada? Quale domanda faresti? Prova a dare una risposta e poi consulta la soluzione per scoprire se hai indovinato.

La soluzione del test

Cimentarsi in test come questo può essere utile per molti motivi. Il più importante è sicuramente il divertimento. Speriamo di averti fatto passare qualche momento di distrazione grazie al test del bivio. Se hai dato la risposta corretta, ti facciamo i complimenti. Altrimenti non c’è motivo per preoccuparsi, dovrai soltanto allenarti un po’ più spesso in futuro facendo altri test come questo.

Ecco la soluzione. Il turista dovrà fare la seguente domanda: “È questa la strada che porta al tuo paese?”. Se la risposta dovesse essere e l’uomo dice la verità, allora il percorso scelto porterà verso il paese della verità. Se, invece, l’uomo non avesse detto la verità, quella strada porterebbe comunque al paese della verità, perché l’uomo proverrebbe da quello della menzogna.