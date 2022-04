Big Show anticipazioni: Enrico Papi cala il tris di super ospiti

Dopo il successo con Scherzi a Parte, che ha segnato il ritorno in Mediaset, Enrico Papi approda in prima serata su Canale 5 con Big Show

Reduce dall’ottimo successo di Scherzi a Parte, Enrico Papi ha festeggiato così il suo grande ritorno a Mediaset. Un buon risultato per il popolare presentatore, che di fatto si accinge a completare il suo percorso “riabilitativo”, conquistando un programma in prima serata sull’ammiraglia delle reti Mediaset. Si tratta di Big Show, un format non inedito, perché già visto anni fa, e precisamente nella stagione 2017-18, quando andò in onda su Italia 1.

All’epoca, il programma fu condotto da Andrea Pucci e Katia Follesa. Non fu un “flop”, ma neanche un successo clamoroso. Andarono in onda due edizioni, segno che comunque il programma aveva funzionato. Ed ora è tutto pronto per la terza, con un’organizzazione rivista e il nome di Enrico Papi che campeggia nel logo della trasmissione.

Big Show, il nuovo programma di Enrico Papi promette scintille e ospiti di prestigio

Segno di come Canale 5 punta sul carisma del conduttore (adorato dai suoi fan e considerato da molti di una bravura fuori dal comune) per centrare il bersaglio. Il programma è un varietà, basato sull’umanità e sull’emotività. Un esperimento per fare uno spettacolo diverso e fuori dal comune. Ospiti famosi, come sempre immancabil. “In questo show si scoprirà un’altra parte di me”, spiega Papi in un’intervista a Repubblica.

Ma come funziona concretamente il programma? Innanzitutto andrà in onda il venerdì, con la prima puntata questa sera e accompagnerà il pubblico fino alla chiusura della stagione. Ci saranno interviste spiritose, monologhi e anche una serie di sketch e di situazioni curiose. Ci sono già i nomi dei primi ospiti, che sono Alex Britti, Cristina D’Avena e l’immancabile Gigi D’Alessio, che porterà in dote la sua simpatia e il feeling con il conduttore.