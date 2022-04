La vita è stata piena di successi per Nino d’Angelo, ma non solo. Il cantautore neomelodico più famoso ed apprezzato degli anni Ottanta, si racconta senza filtri e censure. Rivela parte delle sua storia e della sua amata Napoli, dettagli inediti saltano fuori, sono sconvolgenti.

Quando si ha a che fare con personaggi come Nino D’Angelo è impossibile non fare un salto indietro nel tempo. Il cantautore ha segnato un’epoca con le sue inconfondibili hit, facendo appassionare al genere anche gente lontana dalla sua bella Napoli. Purtroppo, la città ha una doppia natura. Ogni luogo del mondo ha dei vantaggi e degli svantaggi, e lui spiega le ragioni che lo hanno portato lontano.

Nasce nella periferia di Napoli, primo di sei figli, Nino D’Angelo è un bellissimo esempio per chi dal basso vuole raggiungere grandi obiettivi. Da giovane lasciò presto la scuola, e per mantenersi fece il commesso in un negozio di scarpe. Di tanto in tanto, cantava nei matrimoni, facendo tanta gavetta e innumerevoli sacrifici. Con fondi familiari riesce a pubblicare “A storia mia (O scippo)”, singolo che divenne subito un grande successo.

Alla fine, ci ha creduto così tanto da diventare un’icona per gli anni in questione. Il mitico caschetto biondo lo ha reso eterno e incancellabile nella memoria dei fan che ad oggi lo ricordano con il sorriso.

Forse, non tutti sanno che il cantante in questione non è sempre stato così spensierato, c’è stato qualcosa che lo ha segnato duramente, e lo racconta al pubblico.

Nino D’angelo e la verità del dramma personale

Ultimamente, si è parlato molto di eventi tristi. Restando nell’ambito del mondo dello spettacolo, c’è stata una confessione di un’ex star di Amici che ha sconvolto tutti, dimostrando ancora una volta che non è tutto ora ciò che luccica. Dietro il successo ci sono sempre persone che lottano cin problemi personali di una certa entità, nessuno deve giudicare. Così, anche il passato di Nino D’Angelo è macchiato da un duro evento.

E’ il salotto di Serena Bortone Oggi è un altro giorno che accoglie il cantante. Questi si lascia subito andare a forti emozioni, anche perché dai video che vede, riaffiorano i ricordi della sua città Natale, Napoli. Tra le immagini del passato, scorrono dei pensieri duri da raccontare, ma che è arrivato il momento di condividere.

E’ dovuto andare via dalla periferia nella quale viveva, a causa di una sparatoria a casa sua. Ecco le parole condivise in diretta:

“La Camorra ha sparato in casa mia. In ventiquattro ore ho deciso, mia moglie mi ha detto che se ne sarebbe andata con i bambini, io amo Napoli, ma la famiglia è più importante. Sono situazioni complicate, all’inizio ho vissuto molto male l’allontanamento dalla mia terra e delle mie origini. Poi col tempo sono tornato, mi hanno anche dedicato un murales.”

Come rappresentato dalla foto sopra riportata, c’è molto affetto nella sua città, ma non è sempre stato facile. Sorte simile e confessione recentissima, ma molto più cruda, è il dramma vissuto a soli 9 anni dall’attrice, le parole mettono i brividi.

Questa testimonianza e anche quella del cantante, sono importanti e devono essere raccontate per più ragioni. Sia per approfondire la storia dei protagonisti, come quello di oggi, e anche per ricordare le diverse realtà e le avversità che possono colpire le perone, famose e comuni.