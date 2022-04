L’annuncio di Jessica Selassié spiazza: cambia tutto dopo il GF Vip

Il Grande Fratello Vip 6 è finito da quasi un mese, ma si continua a parlare dei protagonisti di questa lunghissima edizione.

Jessica Selassié, principessa etiope, ha portato a casa il montepremi di 100mila euro. La metà del trofeo viene donato all’Ucraina, mentre il resto rimane alla maggiore delle Princesse.

L’ex gieffina sta ancora cercando di ritrovarsi in questa realtà vera, dopo essere divenuta veramente famosa. In sei mesi, Jessica è cresciuta e maturata, si è scoperta Donna con tutte le carte in regola per poter dire la propria e per sedurre anche lei.

La Selassié ha però deciso di fare un annuncio che spiazza. Cambia tutto per la Princesse, ma scopriamo insieme cosa sta accadendo

Jessica Selassié, subito dopo la finale e la vittoria al GF Vip, corre a riabbracciare la sua famiglia a Roma. E’ contentissima e grata al pubblico che l’ha supportata e amata.

E’ quasi passato un mese, ma la Princesse deve ancora metabolizzare tutto il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia e il fatto di essere divenuta così famosa.

In una passata intervista vuota il sacco su Barù, ex gieffino con cui si è divertita e avvicinata al Grande Fratello Vip, ma ora cambia tutto.

Jessica ha imparato ad amarsi nel suo lungo percorso durato sei mesi. La ragazza entra nella Casa come unico concorrente in compagnia delle sue due sorelle più piccole Lulù e Clarissa.

In una clip, dopo vari mesi, racconta di essersi sempre sentita meno rispetto alle altre due Princesse e di essersi sempre adattata a quello che volevano loro.

Al GF Vip, forse anche grazie alla complicità avuta con Barù, ha scoperto la sua vera identità. Anche lei ha delle armi di seduzione e una voce da far risuonare. Ha acquisito tanta sicurezza riuscendo anche a parlare e a dire la sua opinione di fronte a milioni di telespettatori.

Seconde me, è stata l’unica concorrente che ha fatto un vero e proprio cambiamento in positivo nel gioco ed è per questo che ha vinto.

Mentre arriva il primo colpaccio per Alfonso Signorini per la settima edizione del reality show, arriva l’annuncio che spiazza. Jessica Selassié cambia tutto dopo il GF Vip e lo rivela sul suo profilo Instagram.

Dopo sette lunghi mesi, la maggiore delle Princesse ha deciso di cambiare look.

“Oggi finalmente ho cambiato le extension e mi sono affidata a Orazio Anelli. Parrucchiere di grande professionalità e gentilezza d’animo. Il migliore che esiste“ rivela l’ex gieffina.

Quando una donna cambia il proprio taglio di capelli, spesso vuol dire che qualcosa è cambiato dentro di lei. E’ la manifestazione di una maturazione.

Un sacco di ex coinquilini commentano il post. Tra questi troviamo Jo Squillo, Soleil Sorge che le dice che è stupenda e Alex Belli che commenta ironicamente: “Pazzha. Non mi diventare bionda come la Rettore“.

Insomma, un nuovo look che cambia tutto. Questa è l’ennesima dimostrazione del cambiamento di Jessica Selassié che spiazza il web