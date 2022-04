Uomini e Donne, ex tronista vuota il sacco: quanto ha guadagnato al GF Vip

L’ex di Uomini e Donne ha scelto di rompere il silenzio e di rivelare quanto ha guadagnato durante il corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi che hanno poi lavorato nel mondo dello spettacolo. In molti, quasi una presenza fissa ogni anno, sono approdati dagli studi Elios di Roma a quelli della casa più spiata d’Italia del GF Vip.

Tanti sono stati i tronisti che vi hanno partecipato e intorno alla loro presenza c’è sempre una certa curiosità: quanto guadagnano per prendere parte al reality show di successo di canale 5? A rompere il silenzio e a svelare l’arcano ci ha pensato l’ex tronista Costantino Vitagliano che ha partecipato alla prima edizione del GF Vip, quando al timone del programma c’era Ilary Blasi.

Costantino Vitagliano di Uomini e Donne svela il suo cachet al GF Vip

Costantino Vitagliano è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato uno dei primi tronisti di Uomini e Donne, dove recentemente Maria De Filippi ha perso le staffe con Tina Cipollari, ed ha provato l’esperienza del Grande Fratello Vip e per questo motivo chi meglio di lui può rivelare quanto si guadagna prendendo parte a questo tipo di programmi?

Intervistato dai microfoni di Trends&Celebrities, l’ex tronista ha rivelato che i compensi sono calati rispetto a quando aveva esordito nel mondo dello spettacolo e molto probabilmente fa intuire che i guadagni attuali non sono rimasti gli stessi rispetto a quando lui è approdato nella casa più spiata d’Italia in quanto probabilmente hanno subito un altro calo, ma scopriamo insieme quanto ha partecipato per prendere parte allo show di canale 5.

“Al GF Vip prendevo 5000 euro a puntata“ ha spiegato Costantino Vitagliano durante il corso di questa recente intervista. “Ma già allora i cachet erano calati“ ha subito aggiunti, rivelando appunto che i guadagni durante i suoi esordi erano maggiori e per questo motivo non accetta così frequentemente le proposte per ritornare in tv. “In tutto erano 10 puntate” ha poi aggiunto, facendo sempre riferimento alla sua esperienza al Grande Fratello Vip.