E’ stato un professore di Amici: oggi vuota il sacco sul talent

Il format di Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più amati del mondo della televisione. Con esso, i reali protagonisti sono i giovani talenti, ma non solo. Anche i professori finiscono per essere dei personaggi molto seguiti, e nella notizia di oggi un ex maestro torna con una confessione inedita.

E’ stato un professore di Amici il protagonista della notizia di oggi. Fare salti nel passato permette di conoscere aspetti della trasmissione di cui solo pochi sanno la verità. Le confessioni di ex personaggi sono quasi sempre un colpo di scena, specialmente quando riguardano l’intero talent che è una fonte di intrattenimento così importante per il pubblico a casa che decisamente non ne può fare a meno.

Canto, ballo, recitazione ed intrighi in piena diretta, cosa non abbiamo visto nel talent più famoso di Canale 5? Amici di Maria De Filippi è un appuntamento con l’intrattenimento, ma anche una garanzia. La conduttrice e produttrice riesce a mettere in scena uno spettacolo unico ed inedito ogni anno, e questo lo dimostra anche l’elevato numero di share e consensi da parte dei telespettatori.

Anche grazie al continuo cambio di volti è riuscita a mantenere sempre alta l’attenzione del proprio pubblico. Di recente, è tornato in auge un vecchio professore, il quale è stato molto amato dai giovani talenti.

Oggi torna con una confessione inedita che non potevamo non svelarvi.

Amici: Professore torna con una rivelazione choc

Passa il tempo, ma niente sembra scalfire Amici nonostante la confessione del professore che tutti amavano vedere sul piccolo schermo. Non è l’unica testimonianza fatta di recente da un personaggio del format che ha grande seguito. L’altra sconvolgente verità è quella dell’ex ballerino, parole che hanno lasciato tutti senza parole, e alle quali mai nessuno avrebbe potuto credere se non fossero state pronunciate dal diretto interessato. Quelle del maestro risalgono ad anni precedenti, ma fanno comunque un grande effetto.

Ebbene sì, si tratta proprio dell’imperturbabile e saggio, Luca Jurman! Il professore è sempre stato un volto controverso dal 2007 al 2011, amato ed odiato al tempo stesso, proprio come la maestra Alessandra Celentano. Il punto è che dietro delle discipline così importanti, come il canto e il ballo, è necessario mantenere una certa severità, la quale spesso viene scambiata per cattiveria.

L’amato prof non è più nella trasmissione da anni. Di recente ha rivelato lui stesso il perché dell’evento, ma soprattutto aspetti inediti della scelta. Ecco le parole:

“Trovo altresì imbarazzante e abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo! Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione!”

Quindi, il primo tassello che gli fa storcere il naso, è la possibilità dei giovani di poter modificare i testi, aggiungendo le cosiddette “barre”. Una scelta poco sensata vista la scarsa esperienza dei ragazzi. Inoltre, ritiene la musica italiana, e la musica in generale, come un’arte e non un prodotto commerciale. Poi continua dicendo:

“Nessuno mi ha buttato fuori dal programma, anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale, e se ti informi bene…non è stato nemmeno gradito dalla produzione il mio improvviso allontanamento.”

Anche un altro volto torna alla ribalta dal format. C’è stato chi del programma per via del successo ha ricevuto minacce di morte. Infatti il cantante in questione ha riportato un’importante confessione per i giovani della società di oggi.

Le parole di Luca Jurman concludono il discorso che verte attorno al format. Questo genera “meteore” più che artisti, cioè cantanti che si identificano con cantautori, ma che in realtà sono merci usa e getta. La rivelazione ha sconvolto tutti.