Troppo rifatta: è polemica sulla star de La pupa e il secchione show 2022

La Pupa e il Secchione show sta prendendo sempre più piede. Il programma condotto da Barbara d’Urso sta ottenendo successo, anche grazie a nuove dinamiche di gossip che man mano si stanno inserendo nel programma. La solita formula collaudata, che seppur con il programma che è partito in sordina, ora sembra finalmente funzionare.

Un po’ di polemiche attorno alla Pupa e il Secchione e una sua partecipante. Si tratta di una vecchia conoscenza, che è stata vista in un’edizione di qualche anno fa. A quanto pare l’ex partecipante si è data parecchio da fare con il chirurgo plastico. Si parte da una “gonfiatina” alle labbra, e poi anche una ritoccata al naso e varie “punturine” di vitamine per il viso. E a quanto pare c’è stato anche un restyling delle sopracciglia. Una cosa che ha fatto discutere: la persona in questione è Elena Morali. Asia ed Emy hanno criticato questo atteggiamento. “Non è brutta, per carità, però sta davvero esagerato”, hanno commentato.

La Pupa e il Secchione, polemiche sui (troppi) interventi del chirurgo

Il video della ragazza è stato mostrato in diretta, e la diretta interessata si è difesa con attenzione: “Non faccio male a nessuno, uso i miei soldi. Pago per ritoccarmi e credo che non c’è niente di male”. Sulla vicenda è intervenuto anche l’immancabile Luigi Favoloso, che su Instagram ha minimizzato il bacio della sua ex fidanzata a Manlati.

“Sono felice che possa avere questa esperienza. Non sono geloso. Se poi proprio Aristide non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni, è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”, ha scritto l’ex partecipante al Grande Fratello.

