Amici, la famiglia si allarga ancora: non solo Giulia e Marcello, l’annuncio

La famiglia di Amici si allarga ancora: dopo quello di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, arriva un altro dolcissimo annuncio.

Un dolcissimo annuncio scatena l’entusiasmo dei fan di Amici. La famiglia del grande talent show di Maria De Filippi si allarga ancora. Nei prossimi mesi, infatti, un protagonista indiscusso del serale diventerà nuovamente papà. L’annuncio è arrivato direttamente da Instagram e, in pochi minuti, è diventato virale con i fan che, increduli, si sono precipitati sotto il post per lasciare tanti messaggi di auguri ricchi d’affetto.

La notizia potrebbe essere annunciata ufficialmente anche in tv nel corso della prossima puntata del serale in programma sabato 9 aprile, in prima serata su canale 5.

Amici, giudice del serale di nuovo papà: il dolce annuncio

Dopo il dolore per la morte di Piero Sonaglia, storico assistente di Maria De Filippi che è stato ricordato al termine della scorsa puntata, ad Amici, si torna a sorridere per un lieto evento. La famiglia, infatti, si allargherà presto per la prossima paternità di uno dei giudici del serale.

Dopo l’annuncio di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli che diventeranno per la prima volta genitori tra pochi mesi, infatti, è arrivato anche l’annuncio di uno dei giudici che ha condiviso con i fan la felicità per la sua nuova paternità. Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash sono tutti e tre papà. Chi, dunque, sta per allargare nuovamente la famiglia? Stash dei The Kolors che ha annunciato la gravidanza della compagna Giulia Belmonte con la foto che vedete qui in basso.

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, ha scritto in coro la coppia. Stash e Giulia sono già genitori di una bambina Grace a cui presto regaleranno un fratellino o una sorellina.

Tantissimi i messaggi di auguri da parte di amici e fan.

“Adesso capisco anche io cos’è il vero amore! Tanti auguri a voi genitori bis”, ha scritto Giulia Pauselli. “Evviva” è il commento di Lorella Cuccarini, mamma di quattro figli. “Auguri tesoro”, scrive invece Beatrice Valli, mamma di tre bambini. E ancora i messaggi dei fan: “Che emozione”, “Auguri, non c’è gioia più grande”, “Troppo felice per voi”. E i fan, ora, aspettano gli auguri di Maria De Filippi, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino nel corso della prossima puntata di Amici.