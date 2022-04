Isola dei Famosi 2022, ufficiale: arriva l’inevitabile squalifica

Arriva la prima squalifica ufficiale all’Isola dei Famosi 2022: dopo la bufera sul web, arriva la decisione definitiva di Mediaset.

Brutto colpo per Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi 2022 che perde uno dei concorrenti più attesi dal pubblico. Dopo giorni di polemiche sul web, da Mediaset, è arrivata la decisione ufficiale. Con un comunicato, infatti, è arrivata la prima squalifica ufficiale dell’Isola dei Famosi che mette così fine all’avventura in Honduras di uno dei naufraghi annunciati in largo anticipo rispetto alla partenza dell’Isola.

La decisione di Mediaset era nell’aria da quando, al termine della quinta puntata, sui social, era stato diffuso il video di una presunta bestemmia da parte di un concorrente. Dopo aver visionato i vari filmati, alla vigilia della sesta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, è arrivata la notizia ufficiale che il pubblico aspettava.

Isola dei Famosi 2022, Silvano dei Cugini di Campagna squalificato: chi potrebbe arrivate al suo posto

Sbarcato sull’Isola dei Famosi 2022 durante la quinta puntata insieme a Nick, Silvano dei Cugini di Campagna è stato squalificato per aver pronunciato un’espressione blasfema.

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile“, recita il comunicato diffuso da Mediaset.

L’avventura di Silvano in Honduras, dunque, è durata davvero pochissimo. Dopo aver atteso ben quattro puntate per entrare ufficialmente in gioco, Silvano sta già tornando in Italia esattamente come Patrizia Bonetti che si è ritirata dopo aver partecipato alla prova del fuoco per la quale starebbe pensando di adire le vie legali contro la società di produzione dell’Isola.

Con Patrizia Bonetti ritirata e Silvano squalificato, sull’Isola, nelle prossime settimane, potrebbero sbarcare due nuovi concorrenti. Per formare nuovamente la coppia con Nick, in Honduras, potrebbe arrivare un altro componente dei Cugini di Campagna. Sarà davvero così? Non è escluso che Ilary Blasi punti su nomi con un carattere forte ed energico come quello di Edoardo e Guandalina Tavassi che, in pochi giorni, hanno animato la casa conquistando tutto il pubblico.

Sono diversi, inoltre, gli ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello nip e vip che sbarcherebbero volentieri in Honduras. Per scoprire, dunque, chi sostituirà Silvano e Patrizia Bonetti non ci resta che aspettare.