Oroscopo 7 aprile 2022: bellissimo cielo per i Pesci, terribile per l’Aquario

Concentrazione e spirito d’iniziativa sono armi fondamentali da sfoderare al momento opportuno. Le avversità capitano, e l’Oroscopo non è una fonte assoluta di verità, ma un concentrato di informazioni che possono tornare utili a chi le sa sfruttare. Ecco la classifica dei 3 fortunati e non e il transito in corso: Sestile Mercurio-Saturno!

Le Stelle e gli Astri dominano il firmamento, uno spettacolo che ci fa perdere nell’immensità di questo cielo. Coraggiosi e dritti al punto, con l’Oroscopo di oggi cerchiamo di indagare nel manto sopra le nostre teste, qualche movimento e condizione favorevole. Di certo, il transito in corso è un bell’enigma, specialmente per chi in questo momento ha bisogno di tempo. La parola del giorno è rapidità!

Le parole possono migliorare o peggiore la giornata delle persone, ma fino ad un certo punto, perché l’Oroscopo è un punto di partenza, non la destinazione finale. Con questo vogliamo affermare che le informazioni posso essere utili, ma non per tutti in modo assoluto. Bisogna saperle interpretare e al tempo stesso applicare.

Il transito in corso è un Sestile, quello tra Mercurio e Saturno. Significa che il cielo è parzialmente diviso in 6 parti da 60° e i pianeti in questione distano a 60° rispetto un punto e tra loro, al momento a 22° da Ariete e Aquario. Che significa nel concreto?

Che ci sarà una giornata veloce, perché contraddistinta da eventi improvvisi e difficili da decifrare al momento opportuno. Ma la brillantezza del pianeta del pensiero unito a quello della trasformazione, genererà ottimi frutti.

Ecco come nella comunicazione favorita dalla condizione del cielo, i 3 fortunati vivranno la giornata e come gli sfortunati se la caveranno.

Oroscopo: rinascita per i Pesci, la fortuna è per voi!

La ripresa è arrivata per Pesci, Leone e Scorpione! Rispettivamente tre segni d’acqua, fuoco e ancora acqua, la loro rinascita era molto attesa. Reduci da un periodo di tristezza e scombussolamenti vari, sono pronti per avere delle belle soddisfazioni. Se sei del Cancro sei il quarto ed è fondamentale conoscere alcune previsioni che ti riguardano.

Iniziamo dal segno dei Pesci, agguerrito e diretto al raggiungimento dei propri obiettivi. Il Sestile ti tocca, ma non troppo. La fortuna te la sei creata da solo, perché hai decisamente nuotato in acque un po’ torbide per ora. Amore e lavoro sono all’insegna della crescita. Consigli: la tristezza ti ha buttato giù, adesso non significa che non tornerà, ma sarai più forte di prima.

Passiamo al Leone, diretto e senza mezzi termini sfrutta il transito per accogliere l’occasione di lavoro che stava tanto aspettando. Amore va a gonfie vele, ma anche qui ogni tanto devi contenerti. Consigli: non è tutto oro ciò che luccica, le apparenze a volte ingannano, detti stradetti, ma che tu alcune volte dimentichi.

Che dire dello Scorpione? Preso dal nervosismo del momento, grazie al moto le idee stravolgeranno la tua giornata, soprattutto per l’amore, ci sono buone possibilità di vivere bei momenti. Al lavoro c’è meno tensione, ma tieni duro. Consigli: sii più propositivo, le tua fatiche saranno ripagate, credici di più.

Caro Aquario ti conviene stringere i denti!

Niente di bello per Capricorno, Bilancia e Aquario, siete i tre segni che se la vivranno peggio oggi in fattore fortuna e pace interiore. Terra, aria e ancora aria, siete in conflitto con voi stessi e di conseguenza con il prossimo. Il mood sarà molto altalenante, si passerà da momenti di quiete a disastri conflittuali. Seguite le dritte qui riassunte. Se sei Gemelli sei al prossimo posto, non è il massimo, ma puoi trarre buone risoluzioni per alcune questioni.

Iniziamo dal Capricorno, il Sestile non ti aiuta, perché il tuo essere rigido non verrà smosso neanche dalle brillanti idee in arrivo. Amore flop, lavoro nulla di entusiasmante. Certe situazioni ti porteranno un malessere interiore che si tramuterà nella sfera fisica. Consigli: prendi del tempo per stare un po’ solo con te, ne hai bisogno.

Passiamo alla Bilancia, la raffinata comunicazione che ti contraddistingue non basterà per contrastare il transito, perché questo ti darà filo da torcere, specialmente in amore perché le relazioni a cui tieni di più verranno stroncate da una freddezza inaudita. Al lavoro nessuna novità. Consigli: è un periodo piatto e triste, non ricordartelo per sempre, pensa a come riprenderti.

Concludiamo le previsioni dell’Oroscopo con l’Aquario. Più che cielo avverso, abbiamo il tuo mood pessimista a colorare di nero la situazione. Il moto c’entra poco, sei tu quello che ha perso un’occasione in amore e al lavoro continui a portare avanti discussioni inutili. Consigli: non peggiorare la situazioni con questioni di principio di poco conto, pensa a come agire per essere felice.