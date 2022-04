Oroscopo 4 aprile 2022: rimonta il Capricorno, affonda il Cancro

Accade a tutti di vivere dei momenti difficili e per questo non bisogna mai scoraggiarsi. L’Oroscopo di oggi è all’insegna della preparazione rispetto alle situazioni che arriveranno nel corso del periodo in questione. Non ci sono grossi movimenti, ma rinascita e nuove consapevolezze.

L’effetto della Congiunzione Sole-Mercurio è stata forte, perché l’ottimismo e l’energia nell’agire hanno preso il sopravvento per alcuni segni dello Zodiaco. Non tutti però sono riusciti nell’intento, infatti non sono mancati degli scivoloni per alcuni di loro. L’Oroscopo non è un oracolo da prendere alla lettera, ma un appuntamento con la crescita della spiritualità, fatto di previsioni e qualche consiglio, ma alla fine sono le persone che scelgono come comportarsi. Ecco la classifica dei 3 più fortunati e non.

Mettetevi comodi, perché l’Oroscopo di oggi sarà più riflessivo e personale del solito. Nuovamente non assisteremo a dei transiti, ma dovremo fare i conti con degli aspetti che fanno parte del passato e che ogni tanto ritornano. Avere delle questioni in sospeso può capitare, specialmente quando non vengono affrontate a tempo debito. Così, è necessario fare il punto della situazione, anche per capire come affrontare quello che verrà.

Avremo dei transiti interessanti nei prossimi giorni, per i quali dovremo aspettarci praticamente di tutto. La situazione si ribalterà, perché entreranno in gioco nuove dinamiche. Al momento, è possibile costruire basi solide sulle quali porre i propri obiettivi ed aspirazioni.

Il mese è iniziato con la Luna Nuova in Ariete, poi gli altri giorni sono stati contraddistinti dalla Congiunzione Sole-Mercurio sempre nel segno, ciò ha causato una forza inarrestabile nell’animo dei segni.

Ogni Casa Celeste avrebbe fatto di tutto pur di raggiungere i propri obiettivi, ma le emozioni quando non troppe non vanno mai bene. E’ necessario contenere gli impulsi, altrimenti vanno contro i diretti interessati. Così, dopo aver aspirato alla calma, si passa ad un’altra strategia, quella dell’autocontrollo.

Per abbracciare le grosse novità in arrivo, è necessario porre un freno alle pulsioni. Ecco come i 3 fortunati e i 3 sfortunati vivranno la giornata.

Oroscopo: rimonta sorprendente per il Capricorno

Partiamo da questa triade: Capricorno, Bilancia e Vergine, decisamente agguerriti. Questa forza è data sia dai transiti che da situazioni difficili che hanno particolarmente smosso l’animo dei tre interessati. Rispettivamente tre segni di terra, aria e ancora terra, ecco come agiranno oggi. Se sei dei Pesci sei il prossimo e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Capricorno, organizzato e preciso, sei sulla strada giusta per raggiungere i tuoi sogni. Amore e lavoro andranno bene, perché sei contraddistinto da una sicurezza personale di grande impatto. Era da un po’ che non ti si vedeva così deciso. Consigli: continua con questo atteggiamento, ma ascolta il prossimo, altrimenti potresti sembrare presuntuoso.

Passiamo alla Bilancia, raffinata e comunicatrice, non ti sfugge niente, perché le tue energie saranno tutte canalizzate nella concentrazione. Specialmente al lavoro, sarai imbattibile, perché mettere insieme l’attenzione e la comunicazione è una delle mosse vincenti che possiedi. In amore va tutto bene. Consigli: ricorda che puoi sbagliare, ma non per questo devi sentirti insicuro.

Che dire della Vergine? Finalmente sei tornata sulla retta via. Era da un po’ che ti aggiravi negli ultimi posti, ma adesso sei pronta alla rinascita. In amore bisogna ancora capire cosa desideri, ma sei sulla buona strada per migliorare dei rapporti interpersonali. Al lavoro tutto normale, continua ad impegnarti. Consigli: dedicati alle tue priorità, basta mettere davanti sempre gli altri, è il tuo momento.

Clamoroso affondo per il Cancro, e non solo per lui

Terribile inizio settimana per questi tre: Cancro, Scorpione e Toro! Rispettivamente tre Case Celesti d’acqua, ancora acqua e terra, siete in un punto di non ritorno, perché in fondo qualche errore lo avete commesso. Ecco delle dritte e dei consigli per risollevare la vostra situazione. Se sei dei Gemelli ti conviene approfondire alcune previsioni che ti riguardano da vicino.

Iniziamo dal Toro, concreto e passionale, l’amore è il tasto dolente della giornata. Metti da parte l’orgoglio, perché arriveranno delle accese discussioni con il partener, e un pochino sei messo sotto torchio. La verità è che sei molto distratto e qualcosa potrebbe appesantire la sfera sentimentale, condizione che si riflette al lavoro. Consigli: usa i tuoi sani principi per risolvere delle situazioni, vedrai andrà bene.

Passiamo allo Scorpione, inteso ed enigmatico, è il lavoro a darti dei problemi. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di nervosismo, e diciamo che questo non è andato via del tutto. Quindi, potresti percepire dell’astio e dei rancori. In amore tutto procede come sempre. Consigli: trova del tempo per te stesso, ne hai decisamente bisogno dopo esserti scontrato con così tante persone.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno del Cancro, sensibile e incompreso, è l’amore che per ora ti fa fare notti insonni. I single perderanno delle occasioni d’oro, mentre le coppie avranno dei disguidi. Al lavoro rimani concentrato nei tuoi obiettivi, è importante non perdere la rotta. Consigli: la situazione andrà a tuo favore, cerca soltanto di capire quali sono le vere priorità e come agire al meglio.