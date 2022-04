Test intelligenza: quanto costa la penna? E il quaderno?

Risolvi il test di oggi: ragiona con calma e poi prova a dare la risposta corretta. Mal che vada, ci sono sempre le soluzioni a tua disposizione

Spesso associamo i problemi di matematica al periodo delle scuole elementari. In realtà, questo genere di esercitazioni può aiutare a tenere il nostro cervello in attività anche dopo. Chi si sottopone tutti i giorni ad un test come quello di oggi riesce a trarre dei piccoli benefici anche nel quotidiano. Risolvere un enigma, un rompicapo o un problema di matematica non è così semplice come molti pensano.

Ovviamente questo test non ha alcuna validità scientifica, stiamo provando soltanto a regalarti qualche attimo di svago prima che tu ritorni alle tue attività quotidiane. Molte persone si divertono quando si imbattono in un test come quello che ti proponiamo oggi. Vediamo cosa sai fare, ragiona con calma ma prova a cronometrare quanto tempo perderai prima di dare una risposta. Adesso sei veramente pronto, possiamo partire con il test.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: sei andato in cartoleria a comprare un quaderno ed una penna perché domani hai un importante corso di formazione a lavoro e dovrai prendere molti appunti. Hai speso 1,50€. Se il quaderno costa un euro in più rispetto alla penna, quanto costano rispettivamente i due articoli che hai comprato? Pensaci bene e poi rispondi, trovi le soluzioni qui sotto.

La soluzione del test

Spesso accade che un problema di matematica possa sembrare talmente semplice da rispondere d’istinto. Era proprio questo l’intento di coloro che hanno ideato questo test. L’inganno sta nel lasciar credere al lettore che il quaderno costi 1,50€ e la penna 50 centesimi. Ma, in questo modo, la spesa sarebbe di due euro e quindi il risultato sarebbe evidentemente errato.

Molte persone che si sono sottoposte a questo test hanno ragionato proprio in questo modo, sbagliando. Se la spesa totale è di 1,50€ e la differenza tra i due prodotti è di un euro, valutando attentamente tutte le opzioni, la soluzione deve essere per forza la seguente: il quaderno costa 1,25€ e la penna 0,25€. E tu, hai indovinato o ti sei fatto ingannare dalle apparenze?